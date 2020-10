Programa de electrificación rural permitió electrificar esta zona, pero siguen sin este servicio. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Municipalidad Distrital de Sallique

Estudiantes del distrito de Sallique, provincia cajamarquina de Jaén, no desarrollan clases de “Aprendo en Casa” porque desde hace 15 días les cortaron el servicio de energía eléctrica, reportaron los pobladores de esta zona a través del Rotafono de RPP.

Jesús Quispe Huanca indicó que los escolares no pueden cargar sus celulares para recibir sus clases virtuales y los pobladores no pueden realizar sus labores diarias por la falta del servicio eléctrico.

“Queremos que repongan la luz, porque los niños se están atrasando en las clases virtuales y para los que haceres del hogar. No se puede hacer nada sin energía. No creo que una empresa tan grande como Electro Oriente se demore tanto en reponer la luz”, dijo Jesús Quispe.

Al respecto el gerente regional Amazonas Cajamarca de Electro Oriente, José Mori López, confirmó que el servicio fue cortado desde fines de setiembre y en los primeros días de octubre debido a que este funcionaba a modo de prueba y generaba perdidas a la empresa.

“El proyecto comenzó el 2019 y a inicios de este año se hacían las pruebas, en marzo inicio el estado de emergencia y se quedaron con el servicio activo. Pero, como ahora ya se levantaron algunas restricciones tuvimos que cortar en las zonas periféricas porque aún no son clientes, no hemos firmado contratos, no tenemos la obligación de reponer el servicio”, dijo.

José Mori indicó que dentro de un mes se repondría el servicio, una vez que se firmen los contratos y cada vivienda tenga un código de usuario. Mientras tanto los escolares de esta parte del país seguirán sin acceder al programa “Aprendo en Casa”.

La Defensoría del Pueblo en Jaén instó a la empresa Electro Oriente atender esta situación que está afectando a 25 caseríos en la zona.

El jefe de la Oficina Defensorial em Jaén, Engeles Juipa, pidió a la empresa que brinda energía eléctrica tomar medidas urgentes para la reposición del servicio, pues el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19 lo demanda.

“Tenemos que visibilizar que el problema no solo afecta actividades cotidianas de la población, sino también a cerca de 700 niños y adolescentes, así como al personal docente y a los servicios de salud en la zona”, refirió.