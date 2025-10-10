Cajamarca: hallan sin vida a joven reportado como desaparecido desde el 27 de setiembre

El joven salió de su vivienda en Baños del Inca con destino a Bambamarca, donde planeaba permanecer solo un día. La Policía todavía investiga para conocer qué causó la muerte de esta persona.

La Central Única de Rondas de Cajamarca halló este viernes el cuerpo sin vida de José Agustín Cerquín Aguilar, joven que permanecía desaparecido desde el 27 de setiembre. El hallazgo ocurrió en el caserío Negritos, zona de Chanta Alta, en el distrito de La Encañada, según informó el dirigente rondero Fernando Chuquilín.

De acuerdo con las rondas, el hallazgo se produjo luego de la captura de dos hombres que iban en la motocicleta que la víctima usaba antes de desaparecer. Los detenidos fueron identificados habrían informado sobre el paradero del cuerpo.

El padre del joven, Julián Cerquín, indicó a la prensa que denunció la desaparición de su hijo ante la Policía Nacional y las rondas campesinas. Explicó que el 27 de setiembre José Agustín salió de su vivienda en Baños del Inca con destino a Bambamarca, donde planeaba permanecer solo un día.

Desde entonces, su familia lo buscó sin resultados, guiándose por la última ubicación de su celular, registrada por última vez en la zona de El Tambo, carretera a Bambamarca. La Policía continúa con las investigaciones para averiguar cómo perdió la vida el joven.