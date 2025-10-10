Ronderos de Cajamarca levantan paro y liberan vías tras vacancia de Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Frente de Defensa de los Intereses y Patrimonio de Cutervo anunció el levantamiento del paro regional indefinido que se mantenía en distintos puntos de la región Cajamarca, tras conocerse la vacancia presidencial de Dina Boluarte.

La decisión incluye la liberación de la carretera Fernando-Belaúnde Terry a la altura del sector Chiple, que permaneció bloqueada durante cinco días. Así lo informó para RPP, Marino Flores, presidente del Frente de Defensa.

Según detalló, la medida fue suspendida luego de una reunión de dirigentes en la que se acordó dar una tregua ante el cambio de gobierno.

Explicó que presentarán su pliego de reclamos al nuevo Gabinete y otorgarán un plazo prudente para evaluar la atención a las demandas regionales, relacionadas con obras paralizadas, deficiencias en los servicios básicos y la corrupción que frena el desarrollo de Cajamarca.

Flores consideró que el paro, que cumplió su quinto día, fue positivo, pues logró la adhesión de organizaciones campesinas, magisteriales y sociales de provincias como Cutervo, San Ignacio y Jaén; sin embargo, en la provincia de Jaén el bloqueo continúa.

El presidente de la Federación Subregional de Rondas Campesinas, Domiciano Gonzáles, informó a RPP que el sector de Chamaya mantiene cerrada la vía Fernando Belaúnde Terry con la participación de entre 500 y 600 ronderos.

Es decir, lo que estaría restringido es el paso de los viajeros desde ciudades de la costa, como por ejemplo Chiclayo, Trujillo, Piura, hacia y desde Jaén.

Precisó que la medida seguirá mientras esperan definiciones del nuevo gobierno y será evaluada en las próximas horas junto a las bases de San Ignacio y otras zonas de la región.

Con la liberación de la vía en Chiple, el tránsito en la carretera Fernando Belaúnde Terry se restableció por completo esta mañana.

No obstante, los dirigentes advirtieron que retomarán las protestas si el nuevo gobierno no instala mesas técnicas para atender los compromisos pendientes con Cajamarca.