Cajamarca: hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia dentro de su casa en Bambamarca

Una mujer, identificada como Priscila Luna Chugden (52), fue encontrada sin vida y con signos de violencia en el rostro y parte del cuello en su vivienda en el caserío Tandalpata en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Búsqueda del presunto autor"

Los vecinos de la mujer reportaron el hallazgo al Puesto de Auxilio Rápido de la Policía de Tambo. Personal policial y ronderos de la zona buscan al presunto autor del homicidio, precisó el jefe del Frente Policial de Cajamarca, general PNP Fidel Pisfil.

"Estamos en la búsqueda del presunto autor antes de que pase la flagrancia. Con la rondas campesinas han salido a buscar", indicó la autoridad policial.

"No tenemos el nombre, porque los ronderos quedaron en que nos iban a proporcionar la identidad, pero han salido ya. Como en esa zona no entra la llamada y no hay cómo comunicarse, no tengo mucha información", añadió.

El cadáver fue trasladado a la morgue central de la ciudad de Cajamarca, mientras que las investigaciones seguirán a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del Frente Policial.



Asimismo, el hecho fue puesto en conocimiento al representante del Ministerio Público de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, a cargo del fiscal Omar Enrique Villena León.

