Policías se enfrentaron a delincuentes que robaron auto a pareja: un facineroso resultó herido y se detuvo a otro

El herido fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde su estado de salud es reservado, mientras que su cómplice fue conducido a la comisaría de Monserrat. En tanto, el vehículo fue recuperado.
Redacción RPP

El herido, junto con un cómplice, asaltaron a la pareja en Los Olivos; sin embargo, fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional en el jirón Ascope, en el Cercado de Lima.

Un delincuente que robó el vehículo de una pareja de esposos resultó herido tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en la cuadra 5 del jirón Ascope, en el Cercado de Lima.

Según información provista por las víctimas, el asalto ocurrió horas antes en el distrito de Los Olivos. Tras avisar a la PNP, los efectivos lograron dar con la ubicación de la unidad mediante el sistema GPS, que marcó su ubicación exacta en el jirón Ascope.

Al llegar, los policías encontraron a los ladrones trasladando objetos del vehículo robado hacia otro auto. Cuando intentaron intervenirlos, los malhechores abrieron fuego contra los agentes, desatándose una balacera que dejó a uno de los facinerosos herido y al otro, reducido.

El herido fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde su estado de salud es reservado, mientras que su cómplice fue conducido a la comisaría de Monserrat. En tanto, el vehículo fue recuperado.

Más de 15 casquillos de bala hallados en la escena

Peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias de ley, hallando más de 15 casquillos de bala en la escena. Asimismo, el auto robado y el vehículo utilizados por los ladrones fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal para continuar con las investigaciones correspondientes. 

Debido al incidente, la Policía no descarta que ambos implicados formen parte de una organización criminal dedicada al robo de carros en diversas zonas de la capital.

Cercado de Lima Policía Nacional inseguridad ciudadana

