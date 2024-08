Pobladores de caserío de Cajamarca claman ayuda por incendio forestal fuera de control: “No tenemos ni baldes de agua”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Empezó en un caserío que se llama Naranjo, subió por un bosque y luego siguió esparciéndose", dijo una de las afectadas | Fuente: Rotafono

Pobladores del caserío Yumagual Alto se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar un incendio forestal en esta zona, que pertenece al distrito de San Juan, en la provincia y región de Cajamarca.

Tras reportarse dicha situación, una de las pobladoras, la señora Martina, pidió apoyo, pues mencionó que el desastre se está saliendo de control.

"Esto ya sale de control. Está por abajo, por un caserío que es Liguerón. Está dando la vuelta. A las 2:00 a.m., todos los pobladores de Liguerón se han despertado, porque acá no hay fluido eléctrico. A las 2:00 a.m. estaba así, fuerte, y el viento está insoportable y no hay bomberos. Nadie ha venido a ayudarnos", dijo en La Rotativa del Aire.

"Ahorita todo lo hemos perdido: las plantas de palta, bastantes frutos. Somos personas del campo, no tenemos alumbrado público. Nosotros tenemos que comprarnos paneles solares, con eso se recarga nuestro celular. Ya ahorita mi batería ya está por apagarse", agregó.

No recibieron ayuda de las autoridades

En otro momento, la señora Martina indicó que, pese a los pedidos de apoyo, no han recibido atención por parte de las autoridades, por lo que se ha visto afectada su producción.

"No tenemos ni siquiera baldes de agua, porque acá se han quemado las tuberías. Todo es tierra y se han quemado mangueras. No tenemos agua, solamente el viento y lo que utilizamos son montes: cortamos montes verdes para quemarlo, pero eso no es suficiente", manifestó.

"El día de ayer, más o menos cerca de las 12:00 p.m., se ocasionó el incendio. No sabemos de dónde se desprende. Empezó en un caserío que se llama Naranjo, subió por un bosque y, luego, siguió esparciéndose, donde es mi caserío, que se llama Mojón. Todo ese caserío fue afectado: plantas frutales, tallas, arrasando con sembríos de trigo. Luego se fue por el caserío Yumagual Alto", aseveró.

"Yo rogué, por favor, que me ayudaran de Cajamarca. (Mi jefa) llamó a bastantes bomberos, llamó a San Juan, pero le dijeron que ya era muy de noche, que no podían salir, no conocían la zona, muchos 'peros'. Nadie nos hizo caso, nadie nos pudo ayudar, nadie nos ayudó y fuimos afectados demasiado", culminó.