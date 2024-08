Poder Judicial dicta 15 años de prisión para policía que mató a un delincuente en Cajamarca

La Defensoría de la PNP anunció que se apelará contra el fallo judicial y criticaron que no se revisaran las pruebas que demostrarían la inocencia del policía.

El Poder Judicial de Cajamarca sentenció al teniente de la Policía Nacional, Marlon Erick Villegas Córdova, a 15 años de prisión efectiva por la muerte de Everildes Cotrina Ramos, uno de los delincuentes más buscados en la región. El hecho se dio en el año 2018 y tras seis años se ha dado este fallo.

Cotrina estaba en la lista del Ministerio del Interior por el delito de homicidio calificado al momento de su detención y se ofrecía la suma de 20 mil soles por información de su paradero. El tipo fue arrestado por Marlon Erick Villegas Córdova y otros policías.

Durante su traslado a la comisaría en Cajamarca, el delincuente comenzó a forcejear con los policías, lo que provocó que Villegas utilice la fuerza contra Cotrina para lograr reducirlo. Tras ello, el detenido manifestó sentirse mal y se descompensó, por lo que fue derivado a un centro médico donde murió dos días después.

El director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez, informó a RPP que presentarán el lunes una apelación y cuestionan que pese a presentar pruebas del médico legista, los magistrados no revisaran nada.

"No es posible que un policía que ha atrapado a un delincuente, condenado a 20 años de prisión por homicidio calificado, ahora se le acuse de haberlo golpeado. Sin embargo, las pruebas que tengo a la mano como son la necropsia de ley y los certificados médico legales me acreditan que esta persona no tiene ningún golpe en el estómago. Cuando una persona tiene golpes, lo primero que se afecta es el hígado y el páncreas", expresó.

Mininter lo apoyará

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también se pronunció sobre este caso. Durante el megaoperativo ‘Amanecer Seguro’ en Barranco, señaló que su sector brindará apoyo y asesoría jurídica a los efectivos que sean "injustamente procesados" por algunos fiscales durante el cumplimiento de su labor.

"Nosotros no vamos a dejar desprotegidos a ninguno de nuestros efectivos policiales que sean injustamente procesados por estas fiscalías. Por eso, quiero anunciar que el Ministerio del Interior va a asumir la defensa del teniente que ha sido sentenciado en Cajamarca", enfatizó Santivañez.