Cajamarca: separan a interno del hospital tras intentar atender a paciente pese a que se encontraba en presunto estado de ebriedad

El interno intentó entrar a la sala, pero fue impedido por un policía al ver cómo se encontraba.
El interno intentó entrar a la sala, pero fue impedido por un policía al ver cómo se encontraba.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El director del hospital anunció que este interno ha sido separado de manera definitiva y será investigado por lo sucedido.

Un estudiante de último año de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca, que cumplía funciones como interno en el Hospital Simón Bolívar, fue separado luego de intentar atender en presunto estado de ebriedad a un paciente herido en un accidente de tránsito.

Juan Valencia, director del nosocomio, señaló que el hecho ocurrió en la sala de emergencias, a donde fue trasladado el accidentado por un efectivo policial y un agente de serenazgo. Según comentó, el interno, pese a mostrar evidentes signos de embriaguez, insistió en participar en la atención, pero fue impedido de entrar.

Este incidente fue grabado por testigos que estaban en esa área. Valencia confirmó, tras la difusión de esas imágenes, que el estudiante fue separado de manera definitiva del hospital y que se ha enviado un informe tanto a la Universidad Nacional de Cajamarca como a la Red Integrada de Salud, a fin de que ambas entidades realicen las investigaciones correspondientes.

En cuanto al herido, el director precisó que fue atendido por el cirujano de turno y dado de alta horas después.

