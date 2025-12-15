Jaén: policía dio positivo a dosaje etílico tras impactar su camioneta contra panel publicitario

El oficial se encuentra bajo custodia policial en el Hospital General de Jaén, a donde fue trasladado tras el accidente. Será investigado por Inspectoría de la PNP.

La Policía Nacional en la provincia de Jaén, región Cajamarca, investiga un accidente de tránsito ocurrido en la calle Mariscal Castilla, protagonizado por el alférez Marcos Paul Pérez Odar, de 26 años, quien impactó su camioneta contra un panel publicitario de metal, el cual terminó derribado.

El jefe de la División Policial de Jaén, coronel Miguel Talla, confirmó a RPP que el oficial dio positivo a la prueba de dosaje etílico. Además, precisó que el intervenido se desempeña como comisario rural del sector Puerto Ciruelo, en la provincia de San Ignacio.

Pérez Odar se encuentra bajo custodia policial en el Hospital General de Jaén, a donde fue trasladado tras el accidente. Junto al alférez también iban en la camioneta dos personas, que reciben atención médica debido a heridas en la cadera, tórax y pierna.

Asimismo, el coronel Talla Quispe informó que la Oficina de Disciplina de la PNP inició las investigaciones administrativas para determinar responsabilidades, mientras que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público por los presuntos delitos de conducción en estado de ebriedad y lesiones culposas.