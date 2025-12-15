Policía Nacional afirma que crimen de periodista en Pacasmayo fue planificado desde el penal El Milagro

Las autoridades detuvieron a un menor de 16 años que sería el autor de los disparos que acabaron con la vida de Fernando Núñez.

El general PNP Carlos Llerena, jefe de la región policial La Libertad, informó que desde el penal El Milagro de Trujillo se planificó el crimen del periodista Fernando Núñez, director del portal de noticias Camila TV de Pacasmayo, sucedido el pasado sábado 6 de diciembre en Ciudad de Dios.

Llerena comentó que se ha detenido a un menor de 16 años investigado por ser el presunto asesino del hombre de prensa, quien aquel día estaba con su hermano en una motocicleta para realizar una transmisión en vivo.

"Un menor de edad, 16 años, que vendría a ser la persona que hizo los disparos. Otra persona conocida con el área de 'Dunbita', de 18 años, que fue la persona que lo llevó en una motocicleta, otra persona conocida con el alias de 'Mono', de 21 años, que fue el que manejó la otra motocicleta y que posiblemente es el que lo ha 'centrado' (al periodista) en la localidad de Ciudad de Dios, y el interno conocido como 'Bolas', dentro del penal, que al parecer el autor intelectual se comunica con este interno y este es el que hace la captación", expresó.

En la investigación, la Policía revisó la celda del interno conocido como 'Bolas', en la que se encontró un papel blanco con indicaciones trazadas con lapicero rojo que hacen referencia geográfica al lugar donde se produjo el crimen, además de periódicos en el que se informaba sobre este hecho y agendas con números telefónicos.

Ante las garantías solicitadas por la familia del periodista fallecido, la División de Investigación Criminal informó que se brinda la atención con medidas de seguridad mientras se desarrollen las averiguaciones.