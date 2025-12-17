Jaén: Inspectoría separa temporalmente a alférez involucrado en accidente de tránsito que dejó tres heridos

Marcos Paul Pérez Odar fue detenido luego de causar un choque mientras conducía en presunto estado de ebriedad. Un incidente que dejó tres heridos.

La Policía Nacional dispuso la separación temporal del alférez Marco Pérez Odar tras estrellar la camioneta que manejaba contra un panel publicitario en la calle Mariscal Castilla, en la ciudad de Jaén, en la región Cajamarca, que dejó tres personas lesionadas y ocasionó daños materiales.

El jefe de la Oficina de Inspectoría Policial en Jaén, coronel PNP Juan Gadea Guillén, confirmó esta noticia para RPP y señaló que al alférez se le imputa la presunta comisión de una infracción muy grave, al haber conducido un vehículo en presunto estado de ebriedad, ocasionando lesiones a terceros y daños materiales.

Gadea señaló que el proceso disciplinario sumario durará unos 10 días para la etapa de investigación y luego el informe será elevado a la Inspectoría Regional de Cajamarca, que deberá determinar la sanción correspondiente.

De confirmarse la falta muy grave, el procedimiento podría concluir con el pase definitivo del alférez a la situación de retiro.

Marco Pérez Odar se desempeñaba como comisario rural del sector Puerto Ciruelo, en la provincia de San Ignacio.