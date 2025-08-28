Cajamarca: video capta asalto de dos delincuentes a comerciante cafetalero en Jaén

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran la llegada de los delincuentes a bordo de un mototaxi azul, portando pasamontañas, gorras, guantes y polos manga larga de color azul.

Dos delincuentes armados irrumpieron en un establecimiento dedicado a la compra y venta de café y robaron el dinero producto de las ventas. El hecho ocurrió en la avenida Pakamuros, una de las principales vías de la ciudad de Jaén, región Cajamarca.

El jefe de la División Policial de Jaén, coronel Miguel Talla, confirmó el asalto y aseguró que la policía se encuentra tras los pasos de los responsables. “Estos señores se han estado disfrazados como si fueran unos trabajadores que están cumpliendo su trabajo”, señaló.

El alto mando policial dijo que ya están tras los pasos de los presuntos delincuentes. “Se ha dado las órdenes para una actuación inmediata. Nos hemos comunicado con Radio Patrulla, las unidades de investigación. Me informaron que ya han estado verificando cámaras, tienen información aprovechable y han coordinado con la Municipalidad para que nos apoyen con el dron, estamos trabajando en ello”, agregó.

Videos captaron el robo

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran la llegada de los delincuentes a bordo de un mototaxi azul, portando pasamontañas, gorras, guantes y polos manga larga de color azul con la frase Censos 2025.

Detrás de ellos llegaron dos motocicletas con sujetos vestidos con chalecos de construcción civil quienes se quedan esperando en los exteriores del local para iniciar la fuga.

Las imágenes del negocio en Jaén muestran cómo los sujetos armados ingresan al local, apuntan al propietario y un cliente, los amenazan de muerte y los reducen en el piso.

Los delincuentes se apoderaron de mochilas y canguros con dinero en efectivo antes de huir en las motocicletas con rumbo desconocido.

Aunque el monto sustraído se mantiene en reserva, la Policía y Serenazgo revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar y capturar a los responsables.