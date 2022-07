Municipalidad Provincial del Callao en la mira de la Contraloría | Fuente: Andina

La Contraloría General de la República (CGR), en un último informe de control, identificó que la Municipalidad Provincial del Callao otorgó la conformidad de contrato y dispuso el pago por el alquiler de vehículos para control, fiscalización y ordenamiento del comercio ambulatorio en su jurisdicción, sin existir evidencias de que la empresa contratada cumplió con el servicio, lo cual ocasionó perjuicios por S/222'768,00 a dicha municipalidad.

El Órgano de Control Institucional (OCI) respectivo determinó que no hay evidencia de que se prestó el servicio vehicular contratado, ya que no existen informes o documentos que acrediten el cumplimiento. Esto porque la empresa contratista "no proporcionó, entre otros documentos, las tarjetas de propiedad, ni el número de placas ni certificados de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tráfico (SOAT) de los siete vehículos supuestamente alquilados".

Según el informe, tampoco existe "cronograma de actividades, número de personas trasladadas, rutas de transporte, horarios, información de los conductores, ni licencias de conducir, entre otros", que certifiquen que se cumplió el contrato. Tampoco hay evidencia "que acredite y certifique" que se efectuó la supervisión objeto del contrato por parte de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización del referido municipio.

Los hechos



Los hechos investigados por la Contraloría sucedieron entre octubre del 2020 y febrero del 2021, cuando la referida dependencia municipal solicitó el alquiler de dos camiones, cuatro camionetas 4x4 y un bus para el traslado de personas que se encarguen del control del comercio ambulatorio en distritos de la provincia chalaca.

"Los fondos para este fin provinieron de los recursos transferidos durante la emergencia sanitaria, a través del Decreto de Urgencia N° 115-2020, por el monto de S/ 2 868 435,00", señaló la CGR.

Pese a que nunca se sustentó la necesidad de contratar el servicio requerido, el 29 de octubre de 2020, la Municipalidad aprobó la "contratación directa por causal de emergencia" del servicio de alquiler de los vehículos, incluido conductor y abastecimiento de combustible durante 68 días, del 29 de octubre al 31 de diciembre de 2020.

Omisiones

Según la Contraloría, la municipalidad no consignó en los términos de referencia la justificación para contratar los vehículos.

"No se incluye el detalle del número de personal que será trasladado, la cantidad viajes diarios, las rutas de transporte, horarios, ni frecuencias, que se requerían para cumplir con la finalidad pública, lo cual contraviene la Ley de Contrataciones", precisa el informe.

Pese a las omisiones, el municipio otorgó la conformidad y autorizó el pago de S/ 222 768,00, sin haber acreditado la supervisión y el cumplimiento del servicio contratado.

Frente a estas irregularidades detectadas, según la CGR, la gerente general de Desarrollo Económico Local y Comercialización del municipio entregó fotografías de supuestos vehículos utilizados y trabajos de recuperación en espacios públicos. Sin embargo, no identificaron a los conductores, fechas, placas, ubicación ni la relación del personal que fue trasladado.

Acciones

La Contraloría señaló que su informe sobre este caso fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para las acciones legales correspondientes. También se notificó al alcalde provincial del Callao para que disponga las acciones administrativas contra los seis funcionarios involucrados en los hechos irregulares.