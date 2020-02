🔴 #DirectoEnDirecto | Vecinos de Santa Marina Norte en el Callao viven sin luz desde hace una semana. Sus alimentos se han descompuesto y están expuestos a inseguridad y demás peligros. Publicado por RPP Noticias en Miércoles, 26 de febrero de 2020

Desde hace una semana más de 700 familias de la urbanización Santa Marina Norte en el Callao viven "en tinieblas" debido a que no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

Un equipo de RPP llegó hasta la zona y corroboró que el cableado eléctrico se encuentra en pésimo estado. Hasta el momento, la empresa Enel no se ha comunicado con los perjudicados para ofrecerles una solución. Debido a esta falla, los alimentos se han descompuesto; además la falta de alumbrado público propicia, según denunciaron los vecinos, la inseguridad ciudadana y otros peligros.



"Estos cables tienen 70 años, la edad de la unidad, que ha crecido en población, lógicamente hay más demanda de energía. Acá lo que se necesita es un cambio de cableado total. Lo que necesitamos acá es una obra, porque esto ya colapsó, no da para más", dijo una vecina.



Un joven aseguró que el tendido eléctrico "está picado por todas partes" y que el servicio se ve interrumpido con mayor frecuencia. "Los vecinos estamos sufriendo un abandono", comentó con malestar.

Los vecinos aseguraron también que realizan llamadas a Enel, pero que no reciben ninguna respuesta y que, incluso, desde la empresa les dicen que deben continuar llamando. "Nos ignoran. No toman seriedad en el asunto", reclamaron. Agregaron que envían a trabajadores de otras empresas (services) que no tienen la experiencia necesaria. "Vienen, parchan y se van. ", contó indignada una mujer.

En esa línea, exigieron que la empresa solucionar este problema, debido a que la falta de fluido eléctrico afecta los alimentos que tienen y a algunos de los vecinos que necesitan conservar medicinas.