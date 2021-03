Callao: niño de dos años murió en una clínica a la que acudió a realizarse una resonancia magnética

El menor acudió a la clínica con sus padres a realizarse una resonancia magnética. | Fuente: AFP / Referencial

Un niño de dos años murió ayer en la clínica IGSA Medical Center, en el Callao, a donde ingresó junto con sus padres para someterse a una resonancia magnética.

Greta Candia, madre del menor, contó a RPP Noticias que su hijo ingresó a la citada clínica luego de ser derivado del Hospital Hipólito Unanue, donde recibía un tratamiento por epilepsia.

El médico tratante del pequeño les había solicitado a los padres una resonancia magnética sin contraste para un control médico, por lo que acudieron a la clínica ayer por la mañana.

Al entrar, según la madre, los médicos le dijeron que debía esperar 40 minutos, que es lo dura el examen. Sin embargo, luego de dos horas de espera, la señora preguntó por su hijo e ingresó al consultorio, encontrándose con la noticia de que su niño estaba siendo reanimado luego de sufrir un paro cardiaco.

“Mi niño es un paciente ambulatorio. Llegó jugando, sonriendo. En las imágenes (de las cámaras de seguridad), se ve que está corriendo. Él era un niño sano. Tenía un diagnóstico de una epilepsia parcial, que un médico lo controlaba. Estaba controlado”, contó la madre.

Sin explicación

Greta Candia exigió justicia en su caso y una profunda investigación, ya que no sabe qué ocurrió dentro de la clínica.

“Esta clínica pertenece al Gobierno Regional del Callao, y lo que solicito es una investigación y solicito justicia. La justicia no me puede devolver a mi hijo, pero esto no puede pasar”, manifestó.

Según su versión, antes de ingresar un doctor le sugirió tomarle a su hijo la resonancia magnética con contraste, pese a la especificación del médico tratante del menor.

Esto es lo que genera dudas a los padres, por lo que piden una investigación exhaustiva para saber qué pasó con su hijo.



