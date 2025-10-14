Últimas Noticias
Callao: Policía captura a hombre que maltrató a una perrita en la avenida Alejandro Bertello

El hombre ya se encuentra detenido y será investigado por este delito.
El hombre ya se encuentra detenido y será investigado por este delito. | Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

La PNP informó que el agresor es de nacionalidad extranjera y presunto integrante de la banda criminal conocida como 'Los Cangris del Callao'.

Policías de la comisaría de Juan Ingunza Valdivia capturaron a Yixon José Campos Herrera (33), un hombre que fue grabado mientras maltrataba a una perrita de raza American Bully en plena avenida Alejandro Bertello, en el Callao. 

La PNP informó que el hombre es de nacionalidad venezolana y fue intervenido en su vivienda. Además, según investigaciones  preliminares, sería cabecilla de la banda criminal “Los Cangris del Callao”, dedicada al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 

El extranjero será investigado por los presuntos delitos contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, así como maltrato animal.

La mascota fue rescatada con vida por las autoridades y recibe atención en un centro veterinario en el distrito de Surco para descartar heridas internas.

Maltrato animal Callao Policía Nacional

