Callao: Policía captura a hombre que maltrató a una perrita en la avenida Alejandro Bertello

Policías de la comisaría de Juan Ingunza Valdivia capturaron a Yixon José Campos Herrera (33), un hombre que fue grabado mientras maltrataba a una perrita de raza American Bully en plena avenida Alejandro Bertello, en el Callao.

La PNP informó que el hombre es de nacionalidad venezolana y fue intervenido en su vivienda. Además, según investigaciones preliminares, sería cabecilla de la banda criminal “Los Cangris del Callao”, dedicada al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

El extranjero será investigado por los presuntos delitos contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, así como maltrato animal.

La mascota fue rescatada con vida por las autoridades y recibe atención en un centro veterinario en el distrito de Surco para descartar heridas internas.