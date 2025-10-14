Investigan atentado con explosivo casero en grifo de Chiclayo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pánico en Chiclayo. La Policía Nacional investiga un nuevo atentado ocurrido en un grifo de la ciudad, hecho que estaría relacionado con amenazas extorsivas.

Cámaras de videovigilancia captaron el preciso instante en que dos delincuentes llegan a bordo de una motocicleta, encienden el explosivo -aparentemente casero- y lo arrojan en el local, ubicado en la avenida Las Américas.

Tras la huida de los malhechores, solo segundos después del ataque, las imágenes muestran a un trabajador del grifo extinguiendo las llamas con agua.

Debido a que portaban cascos, las autoridades aún no han podido identificar a los responsables hasta el momento. Se conoció que los facinerosos estarían exigiendo fuertes sumas de dinero a la gasolinera.

El hecho ha causado consternación en los vecinos del sector conocido como UPIS Señor de los Milagros, por lo que exigen mayor resguardo policial, refiriendo que la zona de la estación de servicios es bastante desolada.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Delincuentes causaron explosión con gas para robar cajero en Huancayo

Delincuentes que intentaron robar en un cajero automático de Caja Huancayo provocaron una detonación con gas en el centro de esta ciudad la madrugada de este martes.

El general Danilo Vera, jefe de la Región Policial Junín, indicó que los delincuentes liberaron gas al interior del cajero y, con una chispa, causaron la explosión. Además, a media cuadra del lugar, esparcieron clavos metálicos en la vía para impedir el paso de los vehículos policiales.

El jefe policial precisó que uno de los implicados había sido intervenido el último sábado por la Policía de Extranjería y tiene antecedentes por uso de explosivos y armas de fuego. Pese a tener una condena de tres a cuatro años, fue liberado, pues no se dictó prisión preventiva en su contra.