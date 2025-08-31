Callao: un hombre fue asesinado cuando jugaba fulbito en un parque de Bellavista

La Policía Nacional informó que la víctima fue identificada como Carlo Alberto Medina Saravia, de 53 años, quien recibió hasta cinco disparos.

Un hombre fue asesinado a balazos por parte de un desconocido este domingo mientras jugaba fulbito junto a unos amigos en una loza deportiva del parque La Cruz, ubicada en Bellavista, Callao.

Los vecinos comentaron a RPP que este hombre era conocido por organizar campeonatos de fulbito en la zona. Además, dijeron que existe una nula vigilancia en el lugar.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para las diligencias respectivas; mientras que el fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver hacia la Morgue del Callao.

Los familiares de la víctima acudieron hasta la zona, pero no dieron declaraciones a los medios de comunicación.