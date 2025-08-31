Últimas Noticias
Callao: un hombre fue asesinado cuando jugaba fulbito en un parque de Bellavista

Familiares de la víctima evitaron declarar a la prensa luego de este suceso.
Familiares de la víctima evitaron declarar a la prensa luego de este suceso. | Fuente: RPP/Alex Juárez
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La Policía Nacional informó que la víctima fue identificada como Carlo Alberto Medina Saravia, de 53 años, quien recibió hasta cinco disparos.

Callao
00:00 · 06:31

Un hombre fue asesinado a balazos por parte de un desconocido este domingo mientras jugaba fulbito junto a unos amigos en una loza deportiva del parque La Cruz, ubicada en Bellavista, Callao. 

La Policía Nacional informó que la víctima fue identificada como Carlo Alberto Medina Saravia, de 53 años, quien recibió hasta cinco disparos. 

Los vecinos comentaron a RPP que este hombre era conocido por organizar campeonatos de fulbito en la zona. Además, dijeron que existe una nula vigilancia en el lugar.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para las diligencias respectivas; mientras que el fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver hacia la Morgue del Callao. 

Los familiares de la víctima acudieron hasta la zona, pero no dieron declaraciones a los medios de comunicación. 

Los vecinos exigen más vigilancia policial para que estos crímenes no se repitan.
Los vecinos exigen más vigilancia policial para que estos crímenes no se repitan. | Fuente: RPP/Alex Juárez

Tags
Bellavista Callao Policía Nacional

