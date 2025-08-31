Últimas Noticias
Callao: hombre asesinado en La Perla fue abogado vinculado a organización criminal 'Barrio King'

El crimen ocurrió la noche del sábado en La Perla.
El crimen ocurrió la noche del sábado en La Perla. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima fue identificada por la Policía como Moisés Mere Ruiz, quien fue señalado como brazo legal de la organización criminal que encabezaba Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’.

La Policía Nacional del Perú confirmó que el sujeto asesinado en La Perla, Callao, la noche del último sábado fue identificado como Moisés Mere Ruiz de 46 años, abogado que fue vinculado a la organización criminal 'Barrio King', que lideró Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’.

La víctima fue interceptada en vísperas, alrededor de las nueve de la noche, cuando fue a recoger a su pareja en un auto y su hija de la vivienda en la que habitaban en dicha jurisdicción del primer puerto.

Un sujeto aprovechó cuando todos estaban dentro del vehículo, para disparar contra Mere Ruiz, quien conducía la unidad. Así lo confirmó el suegro de la víctima a RPP.

“Llegó mi yerno y llamó a mi hija por teléfono para decirle que iban a ir a comprar al mall algo y ahí escuché. Mi hija y mi nieta estaban adelante las dos. Menos mal que nada, sí, porque las balas están justo para el copiloto. Parece que ha sido de la vereda que han disparado”, indicó.

Pese a estar herido, Mere Ruiz logró avanzar con el vehículo para evitar que las balas impacten contra su familia; sin embargo, chocó con un auto estacionado a pocos metros.

No había recibido amenazas

Al ser consultado sobre si la víctima había recibido alguna amenaza por su trabajo como abogado u otro motivo, el suegro de mere Ruiz indicó que su hija le dijo que no había sido amenazado.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía y peritos de Criminalística para iniciar las pesquisas del caso. Mere Ruiz fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde solo se pudo confirmar su deceso.

Las investigaciones de este crimen han quedado a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista.

