Menor de 12 años intentó huir de un albergue del Inabif en Bellavista para no ser nuevamente maltratado | Fuente: RPP

Un nuevo caso de supuesto maltrato infantil se dio a conocer este miércoles a través de RPP Noticias. Se trata de un menor de 12 años que intentó escapar de un albergue del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) del distrito de Bellavista, en el Callao, pero no es el único.

Este menor puso en riesgo su vida al escalar un muro con púas en la cima, pero vecinos de alrededor alertaron a las autoridades y el Serenazgo de Bellavista rescató al adolescente, quien indicó que la razón de esta huida se debe a que supuestamente es agredido en el centro de Inabif.

¿Por qué se escapó?

RPP Noticias conversó con Rolando Pastor, coordinador de grupo de acciones rápidas de Bellavista, quien dio a conocer detalles sobre la situación del niño y reveló que este desea vivir con su madre y que hay más chicos que sufren maltratos en el establecimiento.

"Al momento en que nosotros recibimos la voz de alerta que un menor estaba arriesgando su vida en el muro, pusimos la camioneta en posición para que el menor no sufra una caída. A la hora que lo bajamos nos indicó que estaba siendo maltratado por un tal John”, sostuvo.

Asimismo, contó que pidió apoyo a la unidad de rescate de los paramédicos para que lo revisen y lo apoyen para volver al recinto benéfico. “Se encontraba con la presión elevada por la adrenalina, pero nos indicaba que esta persona lo estaba maltratando, que tenía un labio hinchado por motivo de un golpe que había recibido en su boca", añadió.

Sobre quien John, el miembro de Serenazgo declaró que se trata de uno de los cuidadores y dijo que no es la primera vez que intenta escapar del albergue. "Quiere regresar con su mamá, que vive en Barrios Altos. En todo momento decía: "Yo solo quiero regresar con mi mamá y pedirle perdón porque ese señor me pega. No solo a mí, a varios compañeros"", manifestó.

Pedidos de los vecinos de Bellavista

Uno de los vecinos cercanos al albergue indicó que este último domingo fue testigo de que otro niño se escapó del establecimiento, pero Serenazgo lo retuvo y lo regresó. Del mismo modo, reconoció que este menor también dijo que es maltratado y que son casos constantes.

Además, dijo que la causa de esto es debido al cambio de la Administración que maneja el establecimiento. Otro vecino exhortó a que las autoridades del gobierno como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervenga en el caso e investigue para esclarecer qué es lo que pasa en estos recintos.