Exfuncionaria del Gore Callao revela que ofreció su casa para reunión de Ciro Castillo con empresario

Un nuevo testimonio compromete al gobernador del Callao, Ciro Castillo, en la presunta entrega de 150 000 soles de parte de un empresario a su gestión, a fin de lograr gestiones irregulares en dicha organización gubernamental. Esta vez, una exfuncionaria reveló que su domicilio fue escenario de la conversación entre la autoridad y el empresario.

Se trata de la doctora Mariel Macedo, exdirectora regional adjunta de salud en la Diresa Callao, quien indicó al dominical Panorama que Castillo le pidió que le facilitara un lugar para conversar en privado con un a persona. Ella dijo haberse considerado amiga del gobernador, por lo que le ofreció su domicilio para dicho encuentro.

“Yo iba al gobierno regional constantemente para hacer coordinaciones en temas de salud, me reunía con él interdiario, había buena relación en ese entonces y en una de esas reuniones en las que hablábamos de temas laborales es que me solicitó ese espacio por su seguridad y su tranquilidad, y yo accedí”, sostuvo.

Reunión

El encuentro ocurrió durante la primera semana de mayo y Ciro Castillo llegó junto al empresario a la vivienda de Macedo, un departamento dentro de un condominio en la avenida Argentina. Allí la exfuncionaria indicó al gobernador que nadie les molestaría en la terraza de su vivienda, por lo que ese fue el punto donde se discutió sobre la presunta entrega del dinero.

Sin embargo, Castillo no solo se reunió con el empresario en esa oportunidad, pues Macedo señala que la autoridad luego recibió a un trabajador del Gobierno Regional del Callao, aunque evitó dar el nombre de esa persona. Precisó, además, que ella no estuvo presente en ninguna de las conversaciones por pedido expreso de quien entonces fue su jefe.

“Ese día llegó también otra persona para conversar (Era) una persona que trabaja en el Gobierno regional, eso sí. Fue menos (tiempo) que con la primera, con el empresario habrá tenido unos 30 o 40 minutos de reunión y con la otra persona unos 15 minutos nada más. (Me pidió) que sea privado y como también se han dado cuenta él me pidió que saliera y yo me retiré”, dijo la doctora.

Denuncia que la retiraron del cargo

Macedo denunció hace algunas semanas a Ismael Paredes, director de la Diresa Callao, por acoso, hostigamiento y maltrato. Asimismo, la doctora dijo que fue retirada de su cargo, tras la difusión del audio en el que se escucha a Ciro Castillo y el empresario discutir sobre la presunta entrega de 150 000 soles a la exasistente del gobernador, Elvira Madalengoitia.

Según señaló, Castillo habría confabulado con Paredes en su contra y que otras personas podrían haber hecho creer al gobernador que ella estaría tras la difusión del audio en el que se discute la presunta coima, algo que negó. Sostuvo también que la autoridad la llamó y le pidió que no dé declaraciones a la prensa sobre el tema.

“Al parecer sí (cree que tuve algo que ver con el audio) o al parecer alguien le está metiendo en la cabeza que yo estoy detrás de eso, lo cual es totalmente falso. No tengo culpa alguna de los actos que él ha cometido. Creo que está tratando de buscar a quién poder echarle la culpa”, manifestó.

“Cómo me va a pedir que no salga, no me puedo quedar callada, o sea a mí me están vulnerando mis derechos, me están hostigando y yo no puedo callar”, agregó.

En esa línea, la ahora exfuncionaria pidió al Ministerio Público que realice las investigaciones correspondientes y que determine las responsabilidades, pues dijo que el Callao no merece más actos de corrupción. Añadió que si le piden que colabore ella no tendrá reparos en hacerlo.