| Fuente: RPP

Audios difundidos este domingo por el programa Panorama comprometen al vicegobernador del Callao, Constantino Galarza Saldivar, con una aparente intención de asesinar al gobernador de la región, Dante José 'Kiko' Mandriotti Castro, su correligionario del partido Por Ti Callao con quien se encuentra enemistado.



En las conversaciones se escucha a Galarza dar detalles de un eventual plan para acabar con la vida de 'Kiko'; entre otras cosas menciona los lugares donde podría concretarse el asesinato, la posibilidad de contratar a sicarios extranjeros y la forma más efectiva de consumar el crimen.

"Entonces como hemos planificado así, la única alternativa, la única posibilidad, es tumbarnos a Kiko", le dice Galarza Saldivar a un interlocutor no identificado.

"Kiko está bajando, está saliendo ahí más o menos, ya está llegando a Cantolao, a las ligas de Cantolao, entre esa hora lo que hay que hacer es 'pastearlo', 'centrarlo' en la (avenida) Buenos Aires, antes que llegue a (avenida) Dos de Mayo, ahí no más, centrarlo", explica en otro momento de la conversación.

"Pero ahí tienes que golpear con chambón o sea ahí no es ir con una batería light. Cierras por un lado, por el otro [...] si lanza uno, tiras al otro, mientras que una batería se encarga de los custodios. Tienen que reventar al chofer, lo tienen que reventar a él, le tienen que meter harta bala", agrega.

"Cuánto costaría el trabajo"

Galarza también menciona la posibilidad de contar con "un profesional de cargo alto de México o de Colombia, para que vaya a su casa o a su despacho entre y po, po, po, mierda".

Incluso habla de los costos de una operación de este tipo. "Cuánto costaría el trabajo, ahí cada batería menos de 10,000 lucas no te va a cobrar, los fierros no van a salir gratis, si tú quieres instalaza, instalaza te van a dar, pero tienes que pagarlo".

Mandriotti y Galarza se enemistaron poco antes de llegar de asumir sus cargos en el gobierno regional, aparentemente por una pugna de poder, luego de la orden de detención preventiva dictada contra el primero de ellos por su presunta vinculación a una banda criminal. A Galarza se le abría la posibilidad de ser el gobernador, pero Mandriotti asumió como tal tras anularse la medida judicial.

"30 días de maltratos"

En las últimas semanas Galarza se quejó públicamente de Mandriotti, a quien acusó de obstaculizar el cumplimiento de sus funciones por no haberle asignado una oficina en la sede del gobierno regional.

En el audio difundido este domingo se le oye quejarse de los "maltratos" que sufre de parte de Mandrioti.



"Si a Kiko le cae una piedra en la cabeza, si a Kiko le sale un uñero, o le sale hemorroides, todos van a voltear y van a decir el segundo, me entiendes, pero yo me vengo comportando como un verdadero amor. He resistido 30 días los maltratos, he seguido resistiendo los maltratos de Kiko [...] resistiendo su comportamiento". dice.

Galarza Saldivar renoció como su voz la difundida en los audios, pero aseguró que sus expresiones fueron un exhabrupto en un momento de ofuscación por sentirse maltratado por Mandriotti.