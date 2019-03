Dante Mandriotti iniciará acciones legales contra su vicegobernador y redoblará su seguridad por audios

Entrevista al gobernador regional de Callao | Fuente: RPP

El gobernador de Callao, Dante Mandriotti, anunció que iniciará acciones legales contra el vicegobernador Constantino Galarza por la intención de armar un plan para asesinarlo, según se oye en un audio propalado por Panorama.

“Iré con un abogado, que he llamado anoche, todos están dispuestos a iniciar una acción legal de primer nivel, esperamos que la justicia tome en cuenta este acto tan delincuencial, como hemos escuchado y estaremos dispuestos a hacer todo la labor para que esto se acabe y cortar a este señor y a toda esa gente que está con él”, dijo a RPP Noticias.

El audio difundido por el programa dominical, contiene conversaciones entre Galarza y un interlocutor desconocido, a quien le dijo: “Entonces como hemos planificado así, la única alternativa, la única posibilidad, es tumbarnos a Kiko".

En otro momento del diálogo acusa a Mandriotti de maltratos: “Si a Kiko le cae una piedra en la cabeza, si a Kiko le sale un uñero, o le sale hemorroides, todos van a voltear y van a decir el segundo, me entiendes, pero yo me vengo comportando como un verdadero amor. He resistido 30 días los maltratos”.

Preguntado sobre este tema, Mandriotti contestó que nunca mantuvo alguna discrepancia política ejecutiva, ni rivalidad con él, a no ser por un “capricho” relacionado a la ubicación de su oficina en la sede del Gobierno Regional de Callao. Y que fue engañado por Galarza al hacerse “pasar por Coronel” cuando en realidad era “un cadete expulsado por las fuerzas militares”.

“Él tiene una oficina tan grande como la mía, a 100 metros, quería estar junta a la mía, sus funciones son cero, es un suplente mío, entonces tiene una oficina grande, con secretaria, tiene las comodidades que puede tener, ahora me doy cuenta porque quería estar junto conmigo para seguir mis movimientos y atentar contra mí”, aseguró Mandriotti.

Pedirá reforzar su seguridad

El gobernador regional de Callao afirmó que cuenta con el servicio de Seguridad de Estado, pero que mejorará las condiciones de protección y eso no impedirá que “salga todos los días al Callao” para seguir trabajando por la población.

“Yo no voy a dejar de salir, yo salgo todos los días al Callao, me siento muy complacido con la población, la gente me quiere, veo que están buscando sicarios extranjeros, los del Callao no quieren actuar contra mí”, comentó.