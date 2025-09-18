Últimas Noticias
Señor de los Milagros recorrerá el Callao el próximo 26 de octubre

La última vez que la venerada imagen visitó el Callao fue el 23 de octubre de 2003.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La sagrada imagen recorrerá las calles del primer puerto luego de 22 años.

¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, anunció este jueves que la imagen del Señor de los Milagros visitará el Callao el próximo 26 de octubre, mes en que se realizan las tradicionales procesiones.

La venerada imagen recorrerá las calles del primer puerto en el Nazareno Móvil, en un hecho histórico pues la última vez que se dio este hecho fue el pasado 23 de octubre del 2003.

"Este año vamos a llevar la imagen del Señor de los Milagros al Callao. Es una idea que hemos trabajado pastoralmente y así en los siguientes años probablemente haremos lo mismo con otras zonas", indicó el arzobispo Castillo en conferencia de prensa.

El recorrido para esa fecha iniciará a las 6 de la mañana, cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla salga del Santuario de las Nazarenas en Lima. El Nazareno Móvil seguirá la siguiente ruta: Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial), Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo, Av. Universitaria, Av. La Marina, Av. Guardia Chalaca, Av. Sáenz Peña, hasta llegar al cruce con Av. República de Panamá, donde se celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros.

La Municipalidad Provincial del Callao, junto con la Hermandad del Señor de los Milagros, coordinarán los detalles de organización y logística para garantizar la seguridad de los feligreses que acudirán al evento.

