Cusco: anuncian paro en Ollantaytambo que incluirá la restricción del transporte ferroviario a Machu Picchu

Los pobladores señalan que esta medida de fuerza se debe a que el Ministerio de Cultura está limitando las construcciones en los espacios considerados patrimoniales, pero aseguran que esto generaría un problema en la calidad de vida.

La población de Ollantaytambo realizará mañana miércoles un paro de 24 horas que incluirá el bloqueo de las vías de tren que llevan hacia Machu Picchu, además de una cierre total en la atención de negocios y mercados. Así lo indicó Celestino Ocon, presidente de la comunidad campesina de dicha localidad.

Ocon informó que esta medida de fuerza se debe a que desde el Ministerio de Cultura están limitando las construcciones en los espacios considerados patrimoniales, pero aseguró que esto generaría un problema en la calidad de vida de los pobladores.

"Mañana estaremos en las calles por culpa de nuestras autoridades. Hasta recibir la presencia del ministro (de Cultura) no cesaremos, mañana se tendrá que restringir el transporte, no habrá paso vehicular ni tampoco ferroviario, no somos responsables de las cosas que puedan pasar o el enfrentamiento social que pudiera suscitarse en el distrito de Ollantaytambo", manifestó Celestino Ocon.

Los dirigentes de Ollantaytambo piden la presencia del titular de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, y que se establezca una mesa de diálogo. Por su parte, el jefe de la región policial Cusco, general Julio Becerra, dijo que enviaran contingente de efectivos para garantizar que el flujo turístico sea normal.