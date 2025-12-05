Cusco: confirman 30 años de cárcel para padrastro que asesinó a bebé por dejar caer un plato de comida

El caso sucedió el 5 de abril de 2024 en el distrito de San Jerónimo, en Cusco, cuando la menor dejó caer un plato de comida, hecho que desencadenó una violenta agresión.

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco confirmó la sentencia de 30 años de prisión efectiva contra un hombre por el delito de feminicidio agravado en agravio de su hijastra de 2 años. Además, el sentenciado deberá pagar 25 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la familia de la víctima.

El caso sucedió el 5 de abril de 2024 en el distrito de San Jerónimo, en Cusco, cuando la menor dejó caer un plato de comida, hecho que desencadenó una violenta agresión. La niña sufrió un traumatismo cráneo-encefálico grave y otras lesiones que provocaron su muerte. Al día siguiente, el acusado y la madre de la menor abandonaron el cuerpo a orillas del río Huatanay y posteriormente denunciaron una falsa desaparición.

Tras la denuncia, las autoridades identificaron inconsistencias en las versiones de ambos, lo que originó que ambos quedaran detenidos. En ese contexto la madre de la menor terminó confesando lo que sucedió e indicando el lugar donde fue llevado el cuerpo de la niña.

Durante el proceso, la Sala valoró pruebas clave como la entrevista única en cámara Gesell de la madre, informes psicológicos del acusado y el dictamen pericial de huellas de mordedura humana en el cuerpo de la menor, que confirmaron la participación directa del acusado. También se acreditaron antecedentes de violencia sistemática contra la niña y un contexto de agresiones dentro del entorno familiar.