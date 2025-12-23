En pleno verano, Senamhi activa alerta roja por bajas temperaturas: ¿qué regiones se verán afectadas?

El verano inició el pasado 21 de diciembre en Perú y todo el hemisferio sur del planeta. Sin embargo, en nuestro país, aún no se siente el cambio de estación.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta roja por bajas temperaturas en varias regiones del país. De acuerdo con el pronóstico, en algunos lugares, los termómetros podrían caer hasta los -11 grados centígrados.

A través de su página oficial, el organismo advirtió que, desde este martes, 23 de diciembre, “se prevé el descenso de la temperatura nocturna, de moderada a extrema intensidad, en la sierra y costa sur”.

“Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna”, detalló el Senamhi.

La alerta roja estará vigente hasta el jueves, 25 de diciembre, a las 23:59 horas, en las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.



¿Cuáles son los pronósticos durante la alerta roja del Senamhi?

Para el martes, 23 de diciembre, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los -6 °C en zonas sobre los 3 200 m.s.n.m., en la sierra centro, y valores próximos a los -11 °C en áreas situadas por encima de los 3 900 m.s.n.m. en la sierra sur. Además, se esperan temperaturas entre los 14 °C y 17 °C en la costa sur.

El miércoles, 24 de diciembre, se estiman temperaturas mínimas alrededor de los 3 °C y 10 °C en localidades ubicadas por encima de los 2 500 m.s.n.m. en la sierra norte, cercanos a los -3 °C en zonas sobre los 3 200 m.s.n.m., en la sierra centro y valores próximos los -5 °C en áreas situadas por encima de los 3 900 m.s.n.m. en la sierra sur. Además, se esperan temperaturas entre los 13 °C y 17 °C en la costa sur.

Finalmente, pera el jueves, 25 de diciembre, se pronostican temperaturas mínimas alrededor de los -3 °C en localidades ubicadas por encima de los 2 500 m.s.n.m. en la sierra norte, cercanos a los -4 °C en zonas sobre los 3 200 m.s.n.m., en la sierra centro y valores próximos a los -3 °C en áreas situadas por encima de los 3 900 m.s.n.m. en la sierra sur. Además, se esperan temperaturas entre los 13 °C y 17 °C en la costa sur.

