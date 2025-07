Continúa toma del local de la Universidad San Antonio Abad: estudiantes piden entrega del carné universitario y otras demandas

Frente a la toma indefinida del local universitario de Perayoq, desde la UNSAAC anunciaron las clases virtuales para universitarios así como para estudiantes del centro preuniversitario- CEPRU.

Por segundo día continúa la toma del local universitario de Perayoq de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC, quienes piden la pronta entrega del carné universitario, que debía entregarse en marzo de este año, y cuya demora ha generado la agresión de cobradores de buses de servicio urbano hacia estudiantes universitarios, indicó a RPP Yuri Hermoza, presidente de la Federación Universitaria del Cusco - FUC.

Además de la entrega de este documento que permite a los estudiantes acceder a beneficios, como el pago del medio pasaje, también se suman otros pedidos como, una investigación célere por parte de la comisión que investiga 17 casos de presunto acoso a estudiantes por parte de docentes universitarios.

"Todas las bases estudiantiles han acordado que si nuestras autoridades no solucionan el problema, las medidas van a continuar. Son varios puntos, desde el carnet universitario, el tema del nombramiento de docentes, algunas irregularidades como el tema del acoso sexual que efectivamente dentro de la universidad existe una impunidad administrativa porque todo lo derivan a la vida procesal y administrativamente no hay sanciones", sostuvo en RPP.

También piden la implementación de laboratorios para las diferentes escuelas profesionales, así como, mejoras en la vivienda universitaria, que se entregó en abril de este año, y que presenta deficiencias estructurales, según dirigentes universitarios.

En caso no se atiendan oportunamente con las demandas de los estudiantes, la toma del local continuará, indicó Yuri Hermoza, quien anunció coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, en caso se vulnere el derecho de estudiantes ante una posible intervención de la Policía Nacional.

"Respecto al tema del avance virtual, creo que nuestras autoridades no se dan cuenta que no todos están en las mismas condiciones. Incluso esto se demostró desde pandemia. No todos tienen la oportunidad de tener un acceso a una señal buena y etcétera. También perjudicaría a muchos estudiantes", declaró Yuri Hermoza.