Cusco: denuncian cobros indebidos a turistas para visitar la Montaña de Siete Colores

Un dirigente comunal manifestó que un grupo de personas viene haciendo ese cobro a los visitantes y ya comunicó de este asunto a la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joaquín Illatinco, presidente de la comunidad de Chillihuani, señaló este martes que un grupo de ocho personas han constituido una asociación sin fines de lucro que están cobrando de forma indebida entre 20 a 30 soles a turistas nacionales y extranjeros para conocer la Montaña de Siete Colores que se ubica en el distrito cusqueño de Quiquijana, provincia de Quispicanchi.

Según Illatinco, existe un acuerdo de no cobrar dinero a los visitantes y señaló que ya comunicó de este asunto a la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo - GERCETUR, quienes han formalizado la denuncia ante el Ministerio Público.

"Ese cobro que están haciendo es ilegal, no lo han autorizado las autoridades, mucho menos la comunidad y ahí están haciendo el cobro de 20 soles a los visitantes nacionales y 30 soles a los extranjeros", manifestó el dirigente para RPP.

Illatinco indicó que tienen las pruebas de dichos cobros indebidos a los visitantes, por lo que espera una pronta acción por parte de las autoridades porque existe un malestar en la comunidad.