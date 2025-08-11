Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Cusco: niña mordida por perro recibió vacuna antirrábica tras demora por falta de dosis en Pichari

Cusco: niña mordida por perro recibió vacuna antirrábica tras demora por falta de dosis en Pichari
Elvis Guzmán, coordinador del Módulo de la Defensoría del Pueblo en Pichari, habló sobre la situación de la niña tras ser atacada por perro. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El coordinador del Módulo de la Defensoría de Pichari, Elvis Guzmán, dijo que la menor no presenta riesgo de rabia, aunque la institución señaló que seguirá monitoreando su estado de salud.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Defensoría del Pueblo denunció la falta de vacunas antirrábicas para humanos en el centro de salud de en Pichari, provincia de La Convención (región de Cusco), lo que retrasó la atención a una menor de edad que sufrió el último 6 de agosto la mordedura de un perro.

El coordinador del Módulo de la Defensoría de Pichari, Elvis Guzmán, informó que la niña fue finalmente vacunada hoy, luego de que se gestionara el traslado de las dosis desde el distrito de Kimbiri.

“Tras nuestra intervención y nuestro pedido de atención para garantizar el acceso oportuno, y además teniendo en consideración el interés superior de la niña, se gestionó para que un vehículo desde Kimbiri trajera la vacuna. Incluso, logramos que se puedan vacunar a otros dos niños”, explicó en el programa Conexión, de RPP.

Guzmán Ramírez precisó que la menor no presenta riesgo de rabia, aunque la Defensoría seguirá monitoreando su estado de salud. “Los niños, niñas y adolescentes son personas en situación de vulnerabilidad”, recordó.

El funcionario advirtió que la falta de vacunas en los centros de salud de la región cusqueña no debe repetirse.

“Esto debe ser una lección para las redes de salud, que deben contar con el stock suficiente para garantizar el acceso a la salud de los niños, niñas y adolescentes de manera oportuna”, añadió.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Cusco Defensoría del Pueblo Vacuna antirrábica para humanos Pichari

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA