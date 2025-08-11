Cusco: niña mordida por perro recibió vacuna antirrábica tras demora por falta de dosis en Pichari

El coordinador del Módulo de la Defensoría de Pichari, Elvis Guzmán, dijo que la menor no presenta riesgo de rabia, aunque la institución señaló que seguirá monitoreando su estado de salud.

La Defensoría del Pueblo denunció la falta de vacunas antirrábicas para humanos en el centro de salud de en Pichari, provincia de La Convención (región de Cusco), lo que retrasó la atención a una menor de edad que sufrió el último 6 de agosto la mordedura de un perro.

El coordinador del Módulo de la Defensoría de Pichari, Elvis Guzmán, informó que la niña fue finalmente vacunada hoy, luego de que se gestionara el traslado de las dosis desde el distrito de Kimbiri.

“Tras nuestra intervención y nuestro pedido de atención para garantizar el acceso oportuno, y además teniendo en consideración el interés superior de la niña, se gestionó para que un vehículo desde Kimbiri trajera la vacuna. Incluso, logramos que se puedan vacunar a otros dos niños”, explicó en el programa Conexión, de RPP.

Guzmán Ramírez precisó que la menor no presenta riesgo de rabia, aunque la Defensoría seguirá monitoreando su estado de salud. “Los niños, niñas y adolescentes son personas en situación de vulnerabilidad”, recordó.

El funcionario advirtió que la falta de vacunas en los centros de salud de la región cusqueña no debe repetirse.

“Esto debe ser una lección para las redes de salud, que deben contar con el stock suficiente para garantizar el acceso a la salud de los niños, niñas y adolescentes de manera oportuna”, añadió.