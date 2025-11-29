Maltrato animal en Cusco: denuncian que hombre mató a una perrita que estaba preñada

Los animalistas refirieron que dentro de la vivienda donde ocurrió la agresión hay otros tres canes y gatos. | Fuente: RPP

Conmoción en Cusco. Un hombre fue captado golpeando en reiteradas ocasiones a una perrita con una madera hasta acabar con su vida, en el patio de su casa, en la avenida Perú, en el barrio de Miraflores, en el distrito de Sicuani. RPP pudo conocer que la mascota estaba preñada.

El caso se volvió viral en las redes sociales, luego de que testigos captaran el momento de la brutal agresión. Según el testimonio de los animalistas, quienes realizaron un platón en los exteriores de la dependencia policial de Sicuani, la agresión se produjo aparentemente luego de que la perrita matara a un cuy.

“En estas imágenes se ve la brutalidad de una persona contra un animal indefenso que no puede defenderse. Ante este hecho, lamentablemente, se puede observar que aparentemente le ha causado la muerte”, dijo uno de los animalistas a RPP.

Tras conocer el caso, el joven animalista, quien prefirió no brindar su nombre, señaló que la denuncia en contra del presunto agresor, identificado como Nicacio Mamani (77), fue oficializada en la dependencia policial del distrito donde ocurrió el hecho y exigió justicia.

“Estos casos no pueden quedar impunes. La persona es una persona mayor de edad que ha agredido con brutalidad a este can hasta causarle la muerte. Mi persona ha hecho la denuncia, lo ha formalizado y ahora estamos a [la] espera de las diligencias que continúan. Realmente vamos a continuar hasta que haya una sanción para este agresor”, contó.

El joven también informó que no fue encontrado en su vivienda cuando las autoridades fueron a buscarlo. Asimismo, su esposa refirió desconocer su paradero.

“Hasta ahorita solo se sabe que el individuo en cuestión no se encuentra en la localidad y no ha podido declarar verbalmente su testimonio de por qué o cómo ha sucedido el hecho. […] Lo que indicó la persona [su esposa] que ha acudido a la comisaría es que no se encontraba en el domicilio, que estaba en otro domicilio y que el señor estaba habitando solo el lugar donde había sucedido esto”, señaló.

Sobre la denuncia, el animalista señaló que los agentes de la PNP le informaron que el responsable no podrá ser detenido dentro del plazo establecido para casos “en flagrancia” debido a que han pasado más de 24 horas de la agresión.

“Yo realmente la denuncia la formalicé al día siguiente y fue por horas de la noche, el día de ayer [la agresión], aproximadamente a las 9 o 10 de la noche”, aseveró.

Animalistas preocupados por otras mascotas en la vivienda

Asimismo, los animalistas refirieron que dentro de la vivienda donde ocurrió la agresión hay otros tres canes, uno de ellos encadenado, y varios gatos; por lo han solicitado a las autoridades su ayuda para rescatar al resto de animales mientras se investiga el hecho.

“Lo que nosotros solicitamos o queremos es el apoyo de nuestras autoridades para poder resguardar la integridad de estos animalitos. Lamentablemente, están expuestos a un peligro mayor y realmente lo que nos preocupa es el día a día. ¿Qué va a pasar mañana con estos animales? Mañana o pasado mañana. Hoy pueden estar ahí, mañana ya no. Realmente no sabemos en qué va a terminar y queremos salvarlos”, concluyó.