Cusco: construirán en Chumbivilcas el Instituto de Educación Superior de Velille con modalidad de obras por impuestos

Con la finalidad de brindar acceso a la educación superior tecnológica, con estándares de calidad, el Gobierno Regional de Cusco junto a autoridades del distrito de Velille (provincia de Chumbivilcas), suscribieron un convenio con la empresa minera Hudbay Perú, con el fin de entregarle los terrenos destinados a la ejecución del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica del IESTP Velille" el cual beneficiará a cerca de 650 estudiantes por año, provenientes de este distrito y otros aledaños.

Las obras, que serán realizadas a través de la modalidad de obras por impuestos (OxI) con una inversión superior a los S/. 44 millones, contempla tres componentes esenciales: la modernización integral de la infraestructura en dos terrenos, lo que incluye la construcción de 32 nuevos bloques para aulas, laboratorios y talleres especializados en las carreras de Construcción Civil, Producción Agropecuaria e Industrias Alimentarias; la adquisición de más de 3,600 unidades de mobiliario y equipamiento (herramientas, instrumental y equipos especializados); y el fortalecimiento de capacidades con la realización de 24 talleres en gestión pedagógica e institucional.

El proyecto tiene un plazo de ejecución total de 620 días. Tras la firma del convenio, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, destacó la importancia de la infraestructura educativa como factor importante para el rendimiento estudiantil, ya que cumple un rol motivacional y funcional. “Estamos apostando por una educación de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes. Esta inversión es parte del compromiso que tenemos con el futuro de la región Cusco”, afirmó.



