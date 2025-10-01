Últimas Noticias
Cusco: detienen a policía por presuntamente facilitar la fuga de un detenido investigado por feminicidio

Cusco: detienen a policía por presuntamente facilitar la fuga de un detenido por el delito de feminicidio
Cusco: detienen a policía por presuntamente facilitar la fuga de un detenido por el delito de feminicidio | Fuente: Andina/Referencial
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El detenido estaba bajo custodia policial en la comisaría de Espinar, pero tras pedir permiso para ir al baño, aprovechó el momento para escapar.

Cusco
00:00 · 00:32

Un suboficial de tercera de la Policía Nacional, Alexis Jara Pocco, fue detenido por supuestamente facilitar la fuga de un presunto feminicida que estaba arrestado en la comisaría de Espinar, región Cusco.

William Ccama Huaypuna, investigado por el asesinato de una joven de 22 años, se encontraba bajo la custodia de este agente. Según el general Julio Becerra, jefe de la Policía Nacional en Cusco, pidió permiso al efectivo para ir al baño, pero mientras lo acompañaba a los servicios higiénicos empujó al suboficial y huyó del lugar.

"Es una situación que afecta a la institución (PNP) en el punto de vista de la imagen porque eso implica que hubo un descuido por parte del suboficial y permitió la fuga del detenido. Las investigaciones determinarán (lo ocurrido)", manifestó el general Becerra en conferencia de prensa.

Los familiares de la víctima, tras conocer esta noticia, piden justicia y la pronta detención del principal sospechoso en el crimen.

Tags
Cusco Policía Nacional Feminicidio

