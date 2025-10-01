Periodista argentino afirma que novia y cómplices de 'Pequeño J' colaboraron en su captura: "Temían que les pase lo mismo que a las chicas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como 'Pequeño J', se dio gracias a los testimonios de una de sus novias y cómplices, quienes brindaron información a las autoridades argentinas para detectar la ubicación de este sujeto. Así lo informó el periodista Pablo Ponzone, del canal América de Argentina.

Ponzone, en entrevista para 'La Rotativa del Aire' de RPP, señaló que este tipo, sospechoso por el crimen de tres mujeres la semana pasada en Buenos Aires, tenía varias novias, pero fue durante un allanamiento hecho por la Policía local que permitió la información necesaria para su detención en Pucusana.

"En esa casa (de una de las novias) logran tener el contacto telefónico de él ('Pequeño J') a través del cual lo vinieron siguiendo. Ese fue el recorrido de la investigación. La novia de él aporta, los cómplices de él aportan, por lo sanguinario del personaje y porque terminaron temiendo que les pase lo mismo (que a las chicas asesinadas)", expresó el periodista.

El hombre de prensa informó que en este caso ya hay nueve detenidos, pero todavía faltan capturar a cuatro personas más que estarían involucrados en el crimen. Además, estimó cuánto demoraría el proceso de extradición para 'Pequeño J'.

"Serían no por lo menos 20 o 30 días que se pueda establecer una posibilidad de extradición siempre y cuando Perú lo envié a Argentina", aseveró. Sin embargo, Ponzone afirmó que el argentino Matías Agustín Ozorio será expulsado en 24 horas, por lo que mañana estaría en su país de origen.

Ozorio logró ingresar a Perú pasando por Bolivia y se encontraba en la capital, en el centro comercial Plaza Norte, donde se iba a reunir con ‘Pequeño J’. La Policía ya tenía alertas sobre su presencia y logró identificarlo gracias a su vestimenta.

Caso que estremece Argentina

El periodista Pablo Ponzone manifestó que este caso solo corrobora el avance del narcotráfico en Argentina porque la manera cómo murieron las jóvenes es algo que, según señaló, se veía más en países como México por la guerra entre carteles.

"Se complica más la situación porque esto no parece ser un cartel, sino un grupo de jóvenes de esta nueva era que todo lo tienen que hacer es filmar y retransmitir en Instagram", expresó.