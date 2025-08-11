Tragedia en Cusco: dos fallecidos y al menos 30 heridos deja accidente de bus en vía a Puerto Maldonado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos personas fallecieron y al menos 30 pasajeros resultaron heridos luego de que un bus de la empresa de transportes Crespo Tours se accidentara en la localidad de San Lorenzo, en el distrito de Tahuamanu, en la región Madre de Dios, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con la PNP, los heridos fueron atendidos en la posta de salud del distrito cusqueño de Quincemil, en la provincia de Quispicanchi.

Posteriormente, fuentes de la gerencia regional de salud señalaron que 10 heridos fueron evacuados al Hospital Regional del Cusco para recibir atención especializada.

Por otro lado, los dos pasajeros fallecidos del bus, que salió de la ciudad de Cusco y tenía como destino Puerto Maldonado, son varones y aún están en proceso de identificación.

Para evacuar a los heridos se requirió la intervención de cuatro ambulancias, según informaron fuentes del sector salud.

Asimismo, un pasajero que viajaba en el bus confirmó a RPP que algunos pasajeros decidieron movilizarse por sus propios medios hasta el sector de Mazuco, en Madre de Dios, para recibir atención médica.



Cabe destacar que, la localidad de San Lorenzo, donde se produjo el accidente vehicular, es una zona ubicada en el límite entre las regiones de Cusco y Madre de Dios.

Pasajero relata cómo fue el accidente

Un pasajero reportó al Rotafono de RPP cómo se produjo el accidente. Al respecto, dijo que se salvaron por poco de caer a un río cercano.

“Saliendo de la pista había un bache hondo y ahí es un golpe seco que toda la parte de la cabina ha chocado ahí, felizmente había eso porque si el bus se pasaba de frente, la cosa era más terrible porque íbamos a caer al río”, relató.