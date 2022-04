Cusco: Enfrentamientos entre la policía y pobladores que bloquean acceso a terrenos del aeropuerto de Chinchero

Se registraron enfrentamientos entre pobladores y policías durante el segundo día de la medida indefinida asumida por pobladores de comunidades campesinas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Las protestas iniciadas ayer en el distrito de Chinchero, en Cusco, se tornaron violentas. Policías intentan desbloquear las vías de acceso a los terrenos del aeropuerto de Chinchero y para ello usan gas lacrimógeno y perdigones en el segundo día del paro indefinido.

Los pobladores se niegan a abandonar la zona hasta que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante llegue al lugar para atender sus demandas sobre formar parte de la cadena de valor de los consorcios coreanos encargados de la obra aeroportuaria.

Sin embargo, hay inconvenientes. El alcalde del distrito de Chinchero, Héctor Cusicuna, explicó a RPP que, desde ayer, los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no le responden el teléfono.

“Quisiéramos, para que no empeore la situación, la presencia del ministro de Transportes. No hay comunicación con ellos, ellos prácticamente no quieren saber nada con nosotros, creo, a pesar de que estamos llamando nadie contesta, nadie se comunica”, explicó en RPP.

Los enfrentamientos se registraron desde la noche del último martes y se prolongaron hasta la mañana del jueves. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Actos violentos

Las manifestaciones iniciaron la madrugada del 5 de abril, tras semanas de advertencia, los pobladores de las comunidades de Yanacona, Ayllupongo y Raqchiayllu, en Chinchero, tomaron las rutas de acceso al polígono del aeropuerto.

Esa misma noche iniciaron los enfrentamientos, según el alcalde, agentes policiales hicieron uso de bombas lacrimógenas y perdigones para despejar la zona. Un poblador resultó herido, refirió.

“En la oscuridad han disparado bombas lacrimógenas y hasta perdigones. Yo pienso que la policía debe prever, no debe estar provocando cuando todo está relativamente tranquilo, la gente está en los accesos, ni siquiera en los polígonos”, señaló la autoridad.

Trabajadores de Construcción civil no descartan sumarse a la media de las comunidades, informó Efraín Achahui, presidente de la comunidad campesina de Ayllupongo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Pedidos

Los pobladores exigen ser considerados en la cadena de valor de los consorcios coreanos Chinchero y Natividad Chinchero. Este era uno de los acuerdos entre pobladores y las empresas para otorgar la licencia social para la construcción del terminal aéreo, señalaron los manifestantes.

Para ofrecer servicios de calidad, los moradores de las comunidades invirtieron en el equipamiento de hoteles, restaurantes, tiendas y otros, dijo el dirigente de la comunidad de Ayllupongo, Efraín Achahui. Acotó que para eso solicitaron préstamos y ahora están endeudados.

Ante el inicio de los conflictos, los manifestantes exigen la presencia del ministro de Transportes, Nicolás Bustamante, a fin de solucionar el problema.