Cusco: Bloquean accesos al aeropuerto de Chinchero y exigen la presencia del ministro de Transportes

Al menos 500 pobladores de las comunidades campesinas de Ayllupongo, Raqchiayllu y Yanacona, del distrito de Chinchero, en Cusco, tomaron las vías de acceso a los terrenos donde se construye el aeropuerto de Chinchero, una obra millonaria impulsada por el Gobierno.

Héctor Cusicuna, alcalde del distrito, contó a RPP que la medida es indefinida debido a que los consorcios Chinchero y Natividad Chinchero, encargadas del movimiento de tierras y obras civiles, respectivamente, incumplieron compromisos con los pobladores.

“Proveedores locales han tomado la decisión de tomar los accesos al aeropuerto y ahora se encuentra paralizada la obra, ninguna maquinaria está trabajado. El Ministerio de Transportes nos ha descuidado, no hay comunicación, no saben nada, no sé a qué situación está llegando el gobierno peruano”, dijo.

El alcalde reiteró la invitación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, al lugar del conflicto. Por lo pronto, adelantó que la medida es indefinida.

Pobladores bloquearon los accesos al aeropuerto de Chinchero, en Cusco, en protesta contra los consorcios encargados de su construcción. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Pedidos sin resolver

Los pobladores cuestionan a los consorcios que trabajan en la zona por no cumplir con contratar bienes y servicios de pobladores de la zona, según el alcalde, se prioriza la contratación de personas foráneas.

“El compromiso era que contraten mano de obra y bienes de los pobladores, pero han construido un campamento dentro de los terrenos y ahí llevan todo de otras partes”, aseguró el alcalde.

Previamente, los pobladores de las comunidades campesinas anunciaron el inicio de la medida de fuerza. Efraín Achahui, presidente de la comunidad de Ayllupongo dijo que los pobladores invirtieron dinero para la implementación de hoteles, tiendas, lavanderías y otros, pero no son contratados por los consorcios.

La obra del Aeropuerto de Chinchero supone una inversión de más de S/2.433 millones. Es ejecutada mediante un contrato de Estado a Estado con el gobierno de Corea. La etapa de remoción de tierras llega al 50%, mientras que en enero iniciaron los ensayos para la fase 2 que consiste en la posesión de los terrenos y diseño del aeropuerto.

Los consorcios coreanos encargados de la construcción del aeropuerto de Chinchero no pueden iniciar sus actividades debido al paro indefinido. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía