Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cusco: La Policía encuentra 100 balones de gas que habían sido robados de un almacén el pasado viernes

Cusco: La Policía encuentra 100 balones de gas que habían sido robados de un almacén el pasado viernes
Cusco: La Policía encuentra 100 balones de gas que habían sido robados de un almacén el pasado viernes | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los productos estaban dentro de una casa en el distrito de Santiago. Hasta el momento se han detenido a cuatro personas que estarían involucrados en el robo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cusco: La Policía encuentra 100 balones de gas que habían sido robados de un almacén el pasado viernes
Cusco: La Policía encuentra 100 balones de gas que habían sido robados de un almacén el pasado viernes | Fuente: RPP

El jefe de la Policía en Cusco, General Julio Becerra, anunció este lunes que se pudieron recuperar 100 balones de gas que fueron robados el último viernes de un almacén ubicado en el sector Cachona, en la vía que conecta a la ciudad imperial con la provincia de Paruro. Según la autoridad, estos productos estaban en una vivienda ubicada en el distrito de Santiago.

La Policía pudo encontrar estos balones de gas gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron a los ladrones. En total fueron siete sujetos quienes ingresaron al almacén y se llevaron los artículos en un camión.

El valor de lo robado alcanzaba los 11 mil soles. Hasta el momento, según el general Becerra, hay cuatro personas detenidas tras este caso que aún sigue en investigación. 

"Hemos hallado alrededor de 100 balones de gas que han sido robados el 17 (de octubre) aproximadamente en la zona de Cachona. Han sido ubicados acá en este domicilio donde tenemos dos detenidos. Además, en otro lugar tenemos otros dos detenidos más y (se incautó) un camión en el cual se usó para el trasladado de estos balones de gas", explicó la autoridad policial. 

Video recomendado
Tags
Cusco Policía Nacional Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA