Los productos estaban dentro de una casa en el distrito de Santiago. Hasta el momento se han detenido a cuatro personas que estarían involucrados en el robo.

Cusco: La Policía encuentra 100 balones de gas que habían sido robados de un almacén el pasado viernes

El jefe de la Policía en Cusco, General Julio Becerra, anunció este lunes que se pudieron recuperar 100 balones de gas que fueron robados el último viernes de un almacén ubicado en el sector Cachona, en la vía que conecta a la ciudad imperial con la provincia de Paruro. Según la autoridad, estos productos estaban en una vivienda ubicada en el distrito de Santiago.

La Policía pudo encontrar estos balones de gas gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron a los ladrones. En total fueron siete sujetos quienes ingresaron al almacén y se llevaron los artículos en un camión.

El valor de lo robado alcanzaba los 11 mil soles. Hasta el momento, según el general Becerra, hay cuatro personas detenidas tras este caso que aún sigue en investigación.

"Hemos hallado alrededor de 100 balones de gas que han sido robados el 17 (de octubre) aproximadamente en la zona de Cachona. Han sido ubicados acá en este domicilio donde tenemos dos detenidos. Además, en otro lugar tenemos otros dos detenidos más y (se incautó) un camión en el cual se usó para el trasladado de estos balones de gas", explicó la autoridad policial.