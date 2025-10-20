Más vigente que nunca: Hernán Barcos se lució con jugada que acabó en golazo ante Spot Huancayo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima se llevó el triunfo ante Sport Huancayo. Este lunes venció por 2-1 de visitante con goles de los experimentados delanteros Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes demostraron que están más vigentes que nunca a pesar de sus 41 años.

En los minutos finales, Hernán Barcos apareció para poner su nombre en el marcador. Controló el balón y tras eludir a un rival, definió con un zurdazo a los 90+1, en el estadio IPD de Huancayo.

El arquero local Ángel Zamudio no pudo controlar el remate del 'Pirata' Barcos, que colocó el segundo tanto del equipo dirigido por el argentino Néstor 'Pipo' Gorosito.

Barcos sumó su anotación 14 en la presente temporada y deja en claro que es una de las cartas de gole de Alianza, que lucho por sumar el mayor el número de puntos posibles en la recta final del Clausura.

Así fue el gol de Hernán Barcos ante Sport Huancayo. | Fuente: Liga1 Max

Alianza Lima vs Sport Huancayo: así arrancaron en partido

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Johan Madrid, Josué Herrera; Diego Carabaño, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Ronal Huaccha e Isaias Luján.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.