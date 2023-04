Cusco: Vecinos piden reubicación de estación de trenes tras choque de vagón contra camioneta

No es la primera vez que ocurre un accidente de trenes en esta zona del distrito de Santiago, en Cusco. | Fuente: RPP

El choque de un vagón de tren de la empresa PeruRail contra una camioneta a pocos metros del centro histórico del Cusco, generó el reclamo de pobladores de la calle San Pedro y Almudena del distrito de Santiago. Ellos exigen la reubicación de la estación de trenes, ubicada en el centro de la 'ciudad imperial', para evitar más hechos como este.



"Reiteración de accidentes continuos"

Adolfo Zarate, dirigente de esta zona, exigió la reubicación de este local fuera de la ciudad, pues la afectación no es solo contra la seguridad e integridad de los vecinos, sino contra sus propiedades, por los microsismos que genera su paso.

"Nos llama la atención esta reiteración de accidentes continuos no solamente en esta zona. Hay transeúntes, generalmente en las mañanas tenemos bastantes escolares, transitabilidad vehicular en cantidad", dijo a RPP Noticias.

"Acá tenemos bastantes asentamientos humanos y cuando pasa el tren produce microsismos y eso afecta la estabilidad de una vivienda. Entonces, de una vez las autoridades pongan énfasis en el traslado de esta estación de San Pedro", añadió.

El mismo pedido hizo la señora Santusa Bellota, quien lleva 45 años viviendo en la zona. Ella cuenta que sus mascotas fueron atropellados muchas veces por el tren, y el sonido que hace al pasar por la zona impide la posibilidad de descansar, por ello pidió la reubicación de la estación de trenes porque tiene miedo de que ocurra nuevamente otro accidente.

No es la primera vez que ocurre un accidente en esta zona del distrito de Santiago, en Cusco. En mayo del 2018, una trabajadora del área de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cusco murió al ser aplastada por un bus de transporte público de la empresa El Dorado que a su vez impactó contra un vagón de la empresa PerúRail.

