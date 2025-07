Festividad Virgen del Carmen en Paucartambo: pasajeros llegan a terminal de buses en Cusco para ser parte de las fiestas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Del 15 a 19 de julio en Paucartambo, distrito y provincia del mismo nombre, región Cusco, se reúnen miles de creyentes para rendir homenaje a la “Mamacha Carmen” como tradicionalmente se le conoce a la Virgen del Carmen, esto debido a la integración de elementos religiosos y tradición andina.

Es así que decenas de pasajeros llegan hasta la Av. La Cultura en el distrito de San Jerónimo, en la ciudad de Cusco, en el paradero conocido como Control, para dirigirse hacia Paucartambo y ser parte de esta fiesta religiosa. El costo del pasaje varía entre 15 y 20 soles.

Los visitantes demoran en promedio dos horas en llegar a la ciudad de Paucartambo, capital de la provincia cusqueña del mismo nombre, que está ubicada a 110 kilómetros al sureste de la ciudad del Cusco y a una altura de 2,906 metros sobre el nivel del mar.

Una de las viajeras y fiel devota de la 'Mamacha Carmen' es la señora Maruja, quien muy contenta va a Paucartambo para reencontrarse con la virgen como lo hace desde hace más de 50 años, según contó.

"Vengo por más de cincuenta años. La virgen me cumplió cuando le pedí por mi salud. Yo estuve al borde de irme al otro mundo, pero pedí primero a Dios, y después a la virgen. Y ahora me ves sana, viva, y con toda fe vengo a ver a la virgen. He venido con mi hijita. Aunque no soy paucartambina, soy cusqueña, me gusta ir a Paucartambo. Visitar este lugar es como estar en el cielo", dijo a RPP.

En el lugar se espera el arribo de hasta 50 mil visitantes, cifra que duplica la llegada de feligreses del año pasado, según informó la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, Miriam Hancco.

En Cusco se observa gran movimiento de pasajeros para visitar a la Virgen del Carmen de Paucartambo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jonathan Carlos

La cuadrilla de contradanza, de origen agrícola, participar de la comparsa por la Virgen del Carmen en Paucartambo. | Fuente: Municipalidad Provincial de Paucartambo | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Paucartambo

Festividad es considerada Patrimonio Cultural de la Nación

En 2006, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad en honor a la Virgen del Carmen de Paucartambo. Diez años después, en 2016, el templo que alberga a la imagen de la Virgen fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Entre lo más destacadao del programa de actividades organizado por la Municipalidad Provincial de Paucartambo el martes 15 de julio, figura el saludo a la Virgen del Carmen a cargo del prioste y la visita a los cargos pasados, que lo hace el Cargo Mayor y los Carhguyoc de las últimas danzas.

Después, se realiza el inicio oficial de la festividad con el encendido de 12 cohetes desde el cargo wasi, acompañados del saludo de los albazos con camaretazos y repique de campanas.

Posteriormente, se realiza el tradicional ingreso de mawtas, lo cual da el inicio oficial a la fiesta con la entrada de las 18 danzas.

La danza de los Capac Negro es una de las que se baila en la festividad de la Virgen del Carmen en Paucartambo: recrea a los antiguos esclavos negros que fueron traídos de la costa. | Fuente: Municipalidad Provincial de Paucartambo | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Paucartambo