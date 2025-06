Inti Raymi 2025: la coya y el inca compartieron el mismo nivel en la plataforma por primera vez en la historia de la escenificación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La escenificación del Inti Raymi 2025 mostró un cambio significativo que ha sorprendido a los especialistas. Y es que en esta ocasión la coya – esposa del inca – subió a la misma plataforma, conocida como ushnu, para compartir el protagonismo con el gobernante incaico.

Se trata de un hecho que, de acuerdo con fuentes consultadas por RPP, nunca se había visto en la historia del Inti Raymi y muestra un aparente intento de simbolizar la igualdad de género durante la ceremonia, pues en las ediciones anteriores la coya se mantenía en la explanada, acompañando el acto desde un nivel inferior.

Lino Sánchez, exdirector de la ceremonia ancestral, dijo que es llamativo que la organización decidiera darle un papel protagónico a la mujer durante el Inti Raymi, considerando que la costumbre inca, según mencionan expertos en la materia, excluía a la mujer para darle la función principal al inca.

“La mujer, en el tiempo de los incas y en gran medida, estaba postergada. No sé cuál haya sido el mejor criterio de ponerla en el ushnu principal junto al inca. No sé cuál haya sido el criterio, el mejor criterio de ponerla, digamos, en el ushnu principal junto al inca. Tal vez la corriente de la igualdad de derechos o que la mujer no puede estar postergada”, declaró.

¿Hubo pronunciamiento del comité organizador?

RPP trató de comunicarse con miembros de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC), organizadora de la Fiesta del Sol, para conocer una explicación de esta modificación que se hizo en la representación del martes.

Sin embargo, hasta ahora no hemos podido establecer una comunicación. También intentamos sin éxito hacerle la consulta a la Dirección Desconcentrada de Cultura.