Jean Paul Benavente, exgobernador regional de Cusco, fue captado golpeando a un hombre en la calle [VIDEO]

Cusco Jean Paul Benavente, exgobernador regional de Cusco, fue captado golpeando a un hombre en la calle

Benavente (rojo) fue captado por vecinos propinando golpes a Eduardo Arbulú, un exempleado de su gestión. | Fuente: RPP

El exgobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, protagonizó un bochornoso incidente este viernes, al ser captado cuando agredía físicamente a un hombre en plena vía pública. Testigos de la zona grabaron el hecho.

En las imágenes, registradas por un vecino desde un piso alto, se observa a la exautoridad, vestido con una casaca roja, golpeando a un sujeto de traje. Este último sería identificado posteriormente por el propio Benavente como Eduardo Arbulú, un ex servidor público del GORE Cusco durante la gestión que él encabezó, entre el 2019 y 2022.

Poco antes de ir a los golpes, la exautoridad había sido increpado por Arbulú, quien le dijo, según se escucha en el video, "tú me pagas de esa manera, tú eres el miserable". Después, Benavente lo tomó del cabello y le propinó varios puñetes. Arbulú atinó a gritar el nombre de Benavente para ser escuchado por los vecinos.

En diálogo con RPP, el exgobernador ofreció sus descargos y aseguró que fue atacado verbalmente por Arbulú desde su vehículo cuando salía de una reunión junto con un colega, a quien también se observa en el video.

"Siempre he sido una persona tranquila, ecuánime, correcta y coherente con las cosas. Pido disculpas a la ciudadanía por ser testigo de este tipo de actos", manifestó.

Benavente fue captado por vecinos propinando golpes a Eduardo Arbulú, un exempleado de su gestión. | Fuente: RPP

Desacuerdos en su gestión

Agregó que, mientras caminaba, Arbulú empezó a insultarlo y afirmó que estos improperios no lo afectaron, hasta que mencionaron a su madre, lo cual "lo enervó" y produjo su airada reacción.

Asimismo, reiteró que el sujeto es un extrabajador de su gestión, pero tuvo desacuerdos con él, por lo que no es la primera vez que es víctima de sus agresiones verbales.

"Seguro que hay cosas que no le habrá dado el gusto de sus pretensiones, yo no puedo manipular e imponer sobre mis gerentes que un trabajador tenga beneficios, de repente eso no le ha satisfecho y es por eso que cada vez que me ve, hace ese tipo de reacciones"

Tanto la exautoridad como la persona agredida físicamente interpusieron una denuncia en la comisaría de Wanchaq. "Espero que se pueda resolver", refirió Benavente.