Machu Picchu: todo lo que debes saber para comprar un boleto de ingreso a la maravilla del Mundo en el 2026

Las reservas para los boletos para visitar la ciudadela de Machu Picchu en el 2026 ya están abiertas. De este modo, puedes asegurar tu lugar para disfrutar de una de las maravillas del mundo sin contratiempos.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de circuitos en Machu Picchu?

Desde la implementación de un nuevo sistema de gestión turística, Machu Picchu ha sido dividido en 10 subcircuitos para distribuir mejor a los visitantes y proteger su patrimonio. Estos subcircuitos permiten a los turistas explorar diferentes partes de la ciudadela, reduciendo la concentración de personas en áreas específicas.

Temporada alta (1 de enero, del 2 al 5 de abril, del 19 de junio al 2 de noviembre y los días 30 y 31 de diciembre): Se permitirá el acceso de hasta 5,600 visitantes diarios.

Temporada regular (los días no incluidos en la temporada alta): El aforo máximo será de 4,500 visitantes diarios.