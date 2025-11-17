Inició el proceso de venta de boletos de ingreso a la Red de Caminos Inka y a la Llaqta de Machu Picchu para 2026

El Ministerio de Cultura indicó que este proceso permitirá a los visitantes tener una mejor planificación de su viaje al sitio arqueológico.

Este lunes 17 de noviembre se inició el proceso de venta de boletos de ingreso 2026 para el Camino Inka y la Llaqta Inka de Machu Picchu, con el objetivo de facilitar una mejor planificación a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los operadores turísticos y agencias de viaje.



En un comunicado, el Ministerio de Cultura informó que el horario de apertura de las reservas es a las 8:00 a. m. para el Camino Inka, mientras que, para la Llaqta Inka de Machu Picchu, inicia al mediodía.

Una vez hecha la reserva en la página web https://tuboleto.cultura.pe/inicio, los futuros visitantes deberán realizar el pago en la misma plataforma según el cronograma establecido.



El cronograma de Reservas Anticipadas para el Acceso a la Red de Caminos Inka 2026: https://bit.ly/4r35kDv

El cronograma de pagos de Reservas Anticipadas para la Red de Caminos Inka 2026: https://bit.ly/4rjTmFV

El cronograma de Reserva y Pagos para el Ingreso a la Llaqta Inka de Machupicchu: https://bit.ly/4piafil

El Ministerio de Cultura recomendó a los visitantes y operadores turísticos estar atentos a estas fechas y cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar un acceso ordenado y seguro a Machu Picchu y a la Red de Caminos Inka.



“Hay mucha expectativa en todas partes del mundo por visitar la Llaqta Inka de Machu Picchu y el Camino Inka. Establecer una reserva y una compra temprana ayudará a los visitantes a tener una visita agradable”, dijo Iván Falconí, director de Sitios del Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura.

El portafolio añadió que, por primera vez, las reservas anticipadas para el Camino Inka y la Llaqta Inka de Machu Picchu se adelanta de diciembre a noviembre, con el fin de mejorar la organización y evitar saturación en los días de mayor afluencia.