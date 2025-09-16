Desencuentro tras reunión para abordar crisis en ruta a Machu Picchu: ministra Desilú León cuestionó "agenda distinta" del gobernador de Cusco

La titular del Mincetur se reunió con autoridades del Cusco y gremios por la crisis que se vive en Machu Picchu; sin embargo, cuestionó que el gobernador, pese a participar de esta cita, viniera a hablar de otros asuntos pese a que el tema central era el transporte de los turistas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, cuestionó la actitud mostrada por el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, de retirarse al término de la reunión que se dio por los problemas en la ruta entre Machupicchu Pueblo y Ollantaytambo y manifestó que este vino con una agenda distinta a la que se convocó.

Salcedo afirmó, a su salida del Mincetur, que el Gobierno prefería centrarse en un chicharrón y no en Machu Picchu. Esto causó una respuesta por parte de la ministra León.

"El gobernador se ha retirado, ha participado de toda la reunión, ha estado durante el proceso de la elaboración del pronunciamiento, pero como verán, el gobierno regional no tiene estas competencia en esos temas. Él trajo una agenda distinta a lo que se abordaba el día de hoy que era solucionar el tema del transporte", explicó en conferencia de prensa.

La titular del Mincetur afirmó que le extraña mucho que la autoridad regional del Cusco no quiera llegar a un acuerdos pese a que se escuchó sus pedidos en la reunión.

"Después de que los alcaldes muestren la voluntad y que el gobernador esté detrás de no llegar a consensos eso más bien causa extrañeza. Tenemos que llegar a consensos, estamos ayudando, lo que necesitamos es garantizar la seguridad de los visitantes tanto en el ingreso como salida (a la ciudadela)", añadió.

Plan de contingencia

La ministra Desilú León anunció que esta semana se convocará a las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy con el objetivo de abordar la problemática del transporte así como la seguridad integral de los turistas. Esto como parte de un plan de contingencia ante la situación que se vive en la localidad de Machupicchu.

Asimismo, aseguró que las autoridades locales se comprometieron a coordinar para reforzar la seguridad en accesos, colas y unidades de transporte.

La reunión contó la presencia del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo; del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera; el alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre; y el alcalde de la Municipalidad de Ollantaytambo, Paull Palma Herrera, entre otros funcionarios.