Gobierno Regional del Cusco convocó a ministros a reunión en la ciudad imperial para abordar crisis en ruta a Machu Picchu

El Gobierno Regional del Cusco, a través de la Unidad de Gestión de Machupicchu, convocó a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, al titular del Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia, y el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, a la ciudad imperial para este jueves, 18 de setiembre, a fin de abordar la situación actual, problemática y propuestas ante la crisis en la ruta hacia Machu Picchu.

De acuerdo con el documento, esta reunión se llevará a cabo en el auditorio de la Gerencia Regional de Comercio exterior, Turismo y Artesanía de la ciudad imperial, a las 3:00 p.m. Asimismo, también fue convocado para participar el alcalde de la Municipalidad distrital de Machupicchu, Elvis La Torre.

“Previo cordial saludo, es grato dirigirme a usted, con el fin de convocar a su persona a la I sesión extraordinaria del comité directivo de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu del año 2025, esto en cumplimiento al Decreto Supremo N° 03-2011-MC por el cual su persona es miembro titular acorde a la investidura del cargo que ejerce”, señala el documento.

Como se recuerda, desde hace unos días, un grupo de protestantes mantuvieron bloqueada la vía ferroviaria que conduce de Machupicchu Pueblo hacia Ollantaytambo, lo que generó que varios turistas permanecieran varados.

Hoy, la Defensoría del Pueblo informó que se logró alcanzar una tregua de 18 horas con los manifestantes, la cual está vigente desde las 2:00 p.m. hasta mañana, miércoles, a las 8:00 a.m.

Gracias a la tregua, 575 turistas fueron trasladados en 11 vagones de Machupicchu Pueblo hacia Ollantaytambo. Fuentes policiales confirmaron a RPP que, al cierre de esta nota, no hay visitantes varados en la estación de trenes.

Gobernador regional de Cusco se retiró de conferencia con el Mincetur

La titular del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur), Desilú León, mantuvo hoy una reunión con las autoridades del Cusco y representantes de los principales gremios turísticos nacionales en el marco de los bloqueos en la vía ferroviaria hacia Machu Picchu, en el sector de Qoriwayrachina.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se retiró de la conferencia de prensa. En diálogo con RPP, el burgomaestre criticó la posición de la ministra Desilú León y afirmó que no hay voluntad política del Ejecutivo para solucionar este problema. En esa línea, pidió la participación del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en la mesa de diálogo.

“La ministra de Turismo sólo estaba concentrada en resolver el problema del transporte, situación que ha incomodado a quienes son responsables. Estamos haciendo desde el Gobierno regional la labor de facilitación, pero a este paso, si no tengo, como corresponde, al premier y todos los sectores acompañando en la solución, lo que van a seguir siendo testigos los peruanos, el mundo, es de cómo, efectivamente, no hay la voluntad política del Ejecutivo de solucionar este problema”, señaló.

