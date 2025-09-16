Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Gobierno Regional del Cusco convocó a ministros a reunión en la ciudad imperial para abordar crisis en ruta a Machu Picchu

El titular del Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; y el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, fueron convocados por el Gobierno regional del Cusco.
El titular del Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; y el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, fueron convocados por el Gobierno regional del Cusco. | Fuente: Mincetur / Mincul / Minam
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El Gobierno Regional citó a los titulares de Cultura, Mincetur y Minam y al alcalde de Machupicchu a una sesión extraordinaria este jueves para abordar la crisis en la ruta ferroviaria hacia la ciudadela inca, tras los bloqueos que afectaron a cientos de turistas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno Regional del Cusco, a través de la Unidad de Gestión de Machupicchu, convocó a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, al titular del Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia, y el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, a la ciudad imperial para este jueves, 18 de setiembre, a fin de abordar la situación actual, problemática y propuestas ante la crisis en la ruta hacia Machu Picchu.  

De acuerdo con el documento, esta reunión se llevará a cabo en el auditorio de la Gerencia Regional de Comercio exterior, Turismo y Artesanía de la ciudad imperial, a las 3:00 p.m. Asimismo, también fue convocado para participar el alcalde de la Municipalidad distrital de Machupicchu, Elvis La Torre.

“Previo cordial saludo, es grato dirigirme a usted, con el fin de convocar a su persona a la I sesión extraordinaria del comité directivo de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu del año 2025, esto en cumplimiento al Decreto Supremo N° 03-2011-MC por el cual su persona es miembro titular acorde a la investidura del cargo que ejerce”, señala el documento.

Como se recuerda, desde hace unos días, un grupo de protestantes mantuvieron bloqueada la vía ferroviaria que conduce de Machupicchu Pueblo hacia Ollantaytambo, lo que generó que varios turistas permanecieran varados.

Hoy, la Defensoría del Pueblo informó que se logró alcanzar una tregua de 18 horas con los manifestantes, la cual está vigente desde las 2:00 p.m. hasta mañana, miércoles, a las 8:00 a.m.

Gracias a la tregua, 575 turistas fueron trasladados en 11 vagones de Machupicchu Pueblo hacia Ollantaytambo. Fuentes policiales confirmaron a RPP que, al cierre de esta nota, no hay visitantes varados en la estación de trenes.

Gobernador regional de Cusco se retiró de conferencia con el Mincetur

La titular del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur), Desilú León, mantuvo hoy una reunión con las autoridades del Cusco y representantes de los principales gremios turísticos nacionales en el marco de los bloqueos en la vía ferroviaria hacia Machu Picchu, en el sector de Qoriwayrachina. 

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se retiró de la conferencia de prensa. En diálogo con RPP, el burgomaestre criticó la posición de la ministra Desilú León y afirmó que no hay voluntad política del Ejecutivo para solucionar este problema. En esa línea, pidió la participación del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en la mesa de diálogo.

“La ministra de Turismo sólo estaba concentrada en resolver el problema del transporte, situación que ha incomodado a quienes son responsables. Estamos haciendo desde el Gobierno regional la labor de facilitación, pero a este paso, si no tengo, como corresponde, al premier y todos los sectores acompañando en la solución, lo que van a seguir siendo testigos los peruanos, el mundo, es de cómo, efectivamente, no hay la voluntad política del Ejecutivo de solucionar este problema”, señaló.


¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Informes RPP

Experiencia del turista en Machu Picchu

Visitar Machu Picchu es una travesía que pone a prueba la paciencia y el bolsillo: largas filas, tarifas elevadas y estadías obligadas en el pueblo marcan el camino. En el siguiente informe, te contamos cómo viven esta experiencia turistas nacionales y extranjeros que, pese a todo, llegan hasta la maravilla del mundo.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Cusco Machu Picchu Machupicchu Gobierno Regional del Cusco

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA