Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Trujillo: recuperan cuerpo de mujer que murió al aparentemente caer de pendiente en el cerro Chiputur

La Policía inicia investigaciones para conocer las causas de su deceso.
La Policía inicia investigaciones para conocer las causas de su deceso. | Fuente: Cortesía
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La Policía Nacional también ha iniciado una investigación del caso para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
La Libertad
00:00 · 02:08

La Unidad de Rescate de la Policía Nacional informó que, tras cerca de ocho horas de labores, logró recuperar el cuerpo sin vida de una mujer que falleció por aparentemente caer de una pendiente en el cerro Chiputur, ubicado entre los distritos trujillanos de Moche y Salavery, en la región La Libertad.

Por el momento, la víctima aún no ha sido identificada, pero habría ido para realizar un trekking. El cadáver fue derivado a la Morgue de la ciudad para las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional también ha iniciado una investigación del caso para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer, la cual, según montañistas, podría haber perdido el equilibrio en el descenso del cerro.

En menos de un mes ya se han reportado cerca de ocho personas que han quedado atrapadas en las zonas altas de diferentes cerros, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) ha recomendado a la población, cuando vayan a esas zonas, acudir con guías o personas con experiencia en el deporte del trekking y similares para evitar accidentes o emergencias.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Trujillo La Libertad Policía Nacional

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA