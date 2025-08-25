Trujillo: recuperan cuerpo de mujer que murió al aparentemente caer de pendiente en el cerro Chiputur

La Policía Nacional también ha iniciado una investigación del caso para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer.

La Unidad de Rescate de la Policía Nacional informó que, tras cerca de ocho horas de labores, logró recuperar el cuerpo sin vida de una mujer que falleció por aparentemente caer de una pendiente en el cerro Chiputur, ubicado entre los distritos trujillanos de Moche y Salavery, en la región La Libertad.

Por el momento, la víctima aún no ha sido identificada, pero habría ido para realizar un trekking. El cadáver fue derivado a la Morgue de la ciudad para las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional también ha iniciado una investigación del caso para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer, la cual, según montañistas, podría haber perdido el equilibrio en el descenso del cerro.

En menos de un mes ya se han reportado cerca de ocho personas que han quedado atrapadas en las zonas altas de diferentes cerros, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) ha recomendado a la población, cuando vayan a esas zonas, acudir con guías o personas con experiencia en el deporte del trekking y similares para evitar accidentes o emergencias.