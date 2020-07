Unidades no emplearán el 100 % de su capacidad. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

Mas del 50 % de vehículos que brindan el servicio de transporte público en la región Cusco no están aptos para retomar las actividades el lunes 13 de julio con el 100 % de su aforo, así lo informó el gerente de Tránsito de la Municipalidad Provincial del Cusco, Herbert Zevallos Guzmán.

El funcionario dijo que los vehículos incumplen el protocolo de seguridad establecido para evitar contagios de la COVID-19 y de no subsanarlos, no operarán.

“Las empresas se han descuidado en este aspecto y no han cumplido. Estamos analizando para que se postergue y no salgan el día lunes, no podemos exponer a la ciudadanía”, manifestó.

En Cusco se tienen alrededor de 800 buses con 28 asientos disponibles para los usuarios. Durante la cuarentena se estableció que los vehículos circulen tan solo con la mitad del aforo para evitar contagios.

El costo del pasaje es de 2.00 soles; sin embargo, los usuarios pidieron que se baje a un sol. En tanto, las autoridades indicaron que la tarifa la establecen los transportistas.

Según el último reporte de la Sala Situacional COVID-19, Cusco reporta 3 495 casos confirmados del nuevo coronavirus, 57 fallecidos y su tasa de mortalidad esta en 1.63.