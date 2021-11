Una iglesia se derrumbó en Jalca Grande tras el sismo que se sintió en la selva peruana. | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, se pronunció sobre los dos sismos ocurridos en el territorio peruano: el primero con epicentro en el Callao de magnitud 5.52 y, el segundo, en Santa María de Nieva, Amazonas, de magnitud 7.5.

“El sismo en la zona de Santa María de Nieva y alrededores ha generado niveles de movimiento bastante elevados pero que no ha generado daños, salvo algunos puntos que se ha observado de deslizamientos de tierra y proceso de licitación en algunas carreteras, lo cual es normal siempre que ocurren sismos en esta zona. El último que ha ocurrido aquí es el del 2019 con un poco más de magnitud que generó escenarios de superficie bastante similares. Ha habido hasta cuatro réplicas con magnitudes muy pequeñas, el sacudimiento del suelo no ha sido percibido en la zona. Estos sismos que ocurren a estos niveles de profundidad. Estamos hablando de 130 kilómetros. Suelen generar réplicas, pero como son magnitudes menores por lo general no son percibidos en superficies porque ocurren a mucha profundidad”, explicó.

Asimismo, mencionó que el Perú es un país altamente sísmico, por lo que hay que recordar que los sismos no escapan de la pandemia de la COVID-19. “Los sismos ocurren porque son parte del proceso evolutivo del planeta tierra”, señaló y descartó que los sismos ocurridos estén relacionados entre sí.



“A mi parecer, las personas siempre tendemos a buscar algún suceso con el cual relacionarlo, es una costumbre que hemos tenido siempre. Creo que tenemos que entender que lo que ocurre por encima de la superficie se produce en el interior del planeta tierra. Son fenómenos completamente diferentes”, mencionó.

“Sismo, temblor, terremoto significa lo mismo: vibración súbita del suelo al paso de las ondas sísmicas generadas por un sismo. La población tiene por costumbre llamarle terremoto cuando el sacudimiento del suelo genera daños en algunas viviendas y le llama temblor cuando el sacudimiento del suelo genera solo un susto. Es algo que tenemos que ir entendiendo poco a poco de que no existe diferencia en la definición de estos términos”, agregó.

